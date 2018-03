L’École des arts créatifs (ÉAC) de l’Université de Windsor (UdeW) a été le site d’une cérémonie le 22 mars dernier alors qu’officiels de l’Université ainsi que les maires Drew Dilkens (Windsor) et Thomas Bain (Lakeshore) ont procédé à la coupe officielle du ruban pour marquer l’ouverture officielle de l’endroit.

L’événement marquait à la fois l’officialisation de cette école située sur Freedom Way et la renaissance de l’édifice de l’ancien manège militaire dont on a longtemps tenté de définir une nouvelle vocation. D’ailleurs, Alan Wildeman, président et vice-chancelier de l’UdW a profité de l’occasion pour annoncer que le hall d’entrée portera dorénavant le nom de « Veterans Hall » (hall des vétérans) pour commémorer la vocation militaire initiale de l’édifice construit en 1900.

Les concepteurs de l’ÉAC ont vraiment tout mis en œuvre pour optimaliser les potentiels de ce vieil édifice faisant passer sa superficie utile de 46 000 à 66 000 pieds carrés. Pour y arriver, ils ont utilisé tout l’espace disponible en hauteur et créé un sous-sol accessible et fonctionnel pour les étudiants et les professeurs. Tout ce travail a permis de transformer l’édifice de style romanesque conçu pour l’entraînement des soldats en un site où tout est mis en œuvre pour faciliter la créativité artistique.

Par ailleurs, l’UdW s’est portée acquéreur du restaurant Tunnel BBQ qui a été rasé pour permettre la construction d’une annexe à courte distance du pavillon principal. Cette section porte le nom de Freedom Way.

« L’édifice Armouries et le Freedom Way vont dorénavant servir une nouvelle génération d’étudiants dédiée à la créativité dans un cadre académique, a souligné M. Wildeman. Nous sommes d’avis que les arts créatifs constituent un élément essentiel de la vie d’une communauté. Ces nouveaux locaux et la synergie créée par les liens étroits entre les étudiants, les professeurs et les employés avec les artistes locaux profiteront à la région. »

Il a également évoqué le fait que les nouvelles installations permettront aux étudiants de constater que leur travail a une incidence dans la communauté. Pour sa part, Vincent Georgie, directeur de l’ÉAC, avait souligné dans une entrevue antérieure que la présence importante de l’université au centre-ville était un facteur positif à tous égards : économique, commercial et culturel.

Si l’inauguration s’est faite récemment, l’endroit avait été investi par les quelque 500 étudiants, professeurs et membres du personnel dès le début de l’année. Le président a eu le mot de la fin en déclarant : « Il s’agit d’un endroit fabuleux et nous pensons que nous avons un des sites de création les plus excitants au Canada ».

Photo (couverture) : Entourés de vétérans, les maires Dilkens et Baines ont participé à la coupe du ruban officiel avec le président de l’UdeW, Alan Wildeman. (Photo : courtoisie UdeW)