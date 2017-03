Depuis quelques années, la ville de Leamington souhaitait accueillir l’équipe nationale féminine de hockey. Il faut dire que l’équipe compte dans ses rangs la joueuse Meghan Agosta, originaire de Ruthven, située à mi-chemin entre Kingsville et Leamington.

Ce camp d’entraînement se tenait dans le cadre de la préparation pour le Championnat mondial féminin qui se déroule du 31 mars au 7 avril prochains à Plymouth au Michigan.

« Nous avons l’habitude de nous installer à l’extérieur du centre d’entraînement, mentionne la relationniste de l’équipe, Morgan Bell. Dans le cas de Leamington, ça fait 5 ou 6 ans que la Ville nous invite. Donc, cette année nous sommes ici. Les installations sont excellentes et l’accueil que nous avons reçu est très bien. »

Pour leur part, les joueuses ont été surprises de voir autant de monde dans les gradins pour de simples séances d’entraînement. « C’est vraiment spécial de voir tous ces gens, en plein milieu de semaine », ajoute Mme Bell.

Les joueuses de l’équipe nationale n’allaient pas être déçues non plus de la participation lors de la partie du dimanche 26 mars en après-midi alors qu’elles ont affronté les Canadians de Lakeshore. Le centre récréatif Kinsmen-Unico était empli à capacité avec quelque 1500 amateurs bruyants, de tous les âges. La période d’échauffement a permis aux spectateurs de constater pourquoi l’équipe nationale performe si bien dans les grandes rencontres internationales.

Les joueuses sont pratiquement toujours en mouvement et repassent rapidement différentes situations de jeu avec leurs équipières de trios.

Plusieurs personnes dans les gradins étaient également impressionnées par la qualité, la vitesse et la puissance du patinage des joueuses dont plusieurs ne présentent pas un gabarit si imposant. Normalement, l’équipe canadienne devait rencontrer celle des États-Unis mais, si rien n’est moins certain au moment d’écrire ces lignes, les joueuses espèrent qu’une entente interviendra à temps pour le prochain rendez-vous.

Cependant, « peu importe le dénouement de la situation, nous demeurons pleinement concentrées sur notre préparation et notre performance », indique Melody Davidson, directrice générale des programmes de l’équipe nationale féminine de Hockey Canada par voie de communiqué.

La partie a permis à la foule d’assister à de belles séquences de jeu de part et d’autre. Le fait que la joute se déroule sans mise en échec permet une grande fluidité, des revirements de situation intéressants et surtout un nombre très limité de pénalités. Lors de la partie de dimanche, l’équipe locale l’a finalement emporté 5-1. La partie retour s’est déroulée le mardi 28 mars.

Photos : Environ 1 500 personnes ont assisté à la rencontre.