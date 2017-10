Pour la première fois de son histoire, le Windsor International Film Festival (WIFF) célébrera cette année l’Halloween avec une programmation tout à fait adaptée à cette fête des fantômes, sorcières, monstres et autres zombies.

« C’est un peu curieux de constater que c’est la première fois » soulignait Vincent Georgie lors du lancement de la programmation le 12 octobre dernier. « Auparavant, notre festival était toujours un peu décalé par rapport à Halloween et pourtant, nos couleurs officielles, orange et noir, sont les couleurs d’Halloween ». Avec 113 films de tous genres (longs et courts métrages, documentaires, etc.), dont 24 sont des films francophones, la programmation apparaîtra fastueuse aux cinéphiles d’autant plus que cette année, il y aura un grand total de 151 représentations.

Une vingtaine de pays sont représentés au WIFF en provenance des Amériques, de l’Asie, de l’Europe et du Moyen-Orient. Le festival se tient du 31 octobre au 5 novembre. Plus de 1000 films ont été visionnés pour en arriver à la programmation proposée. « Pour cette édition du WIFF, nous avions visé un pourcentage de 25 % de films francophones et nous sommes contents et fiers d’y être parvenus. À un moment donné au cours de l’été, nous avons constaté que le pourcentage était de 45 %. C’est vous dire que les films retenus ont passé le test d’une sélection très rigoureuse ».

Parmi les films francophones qui seront projetés, on retrouve C’est le cœur qui meurt en dernier d’Alexis Durand-Brault qui met en vedette Denise Filliatrault, Et, au pire, on se mariera de Léa Pool, Les Affamés de Robin Aubert qui s’est récemment distingué à Toronto et Visages, Villages d’Agnès Varda, ce dernier ayant réellement impressionné M. Georgie tant par son propos, sa démarche et sa facture.

Pour le directeur général du festival, la clientèle du WIFF apprécie grandement les films francophones qui sont souvent présentés à guichet fermé. « Mais, ça va plus loin que cela. On s’est rendu compte que peu importe la provenance ou la langue parlée dans le film, les amateurs savent apprécier ce qu’ils voient à l’écran. C’est peut-être un peu unique à Windsor ».

Pour les amateurs d’Halloween, et ils sont nombreux dans la région, à compter de 17 h 45 le 31 octobre aux théâtres Capitol et Chrysler (où l’ensemble des représentations est regroupé), le menu est attirant. The Ravenous, Attack of the Lederhosen Zombies et The Rocky Horror Picture Show, entre autres sauront certainement créer l’ambiance adéquate pour cette soirée. Les billets sont en vente et, comme l’an dernier, les amateurs peuvent utiliser une application WIFF offerte gratuitement sur iTunes et Google.

Photo : Denise Filliatrault signe une performance remarquable dans C’est le cœur qui meurt en dernier.