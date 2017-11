La soirée d’ouverture du Windsor International Film Festival (Festival international du film de Windsor, WIFF) a été l’occasion, pour les quelque 800 personnes présentes d’apprendre une excellente nouvelle. En effet, à compter de 2018, grâce à une collaboration spéciale avec le Collège St. Clair, les cinéphiles pourront participer à une activité du WIFF sur une base mensuelle.

Lors de sa 10e édition, le Festival avait présenté des projections tout au long de l’année afin de gâter ses clients. Lors d’une entrevue récente avec le journal Le Rempart, Vincent Georgie, directeur général de l’événement, a expliqué que, malgré la hausse de la vente des billets et l’augmentation de l’achalandage, la durée du Festival représentait une limite réelle en termes de fréquentation par les cinéphiles.

L’annonce lancée lors de l’ouverture officielle du WIFF, a été accueillie par des applaudissements nourris. Elle permettra donc d’offrir une projection par mois dont les entrées seront comptabilisées dans les résultats de l’événement annuel.

« On y pensait mais les coûts liés aux moyens technologiques nous bloquaient jusqu’à maintenant, poursuit M. Georgie. On va commencer sur une base mensuelle et on verra pour la suite. »

C’est grâce à la collaboration de la University of Windsor Alumni Association qu’à compter du mois de janvier 2018, les cinéphiles pourront profiter de projections mensuelles.

Devant une salle emplie pratiquement à capacité, la projection du film d’ouverture, Film Stars Don’t Die in Liverpool, a ensuite débuté. D’ailleurs, M. Georgie a également profité de l’occasion pour remercier à l’avance les quelque 200 bénévoles qui constituent le support essentiel au bon déroulement de cette semaine consacrée au septième art.

Photo : quelque 800 cinéphiles étaient présents à la soirée d’ouverture.