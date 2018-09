Il aura fallu du temps, de la patience et de l’ingéniosité avant que les responsables du WIFF finissent par trouver un endroit où s’installer à demeure. Le 5 septembre dernier, Windsor Symphony Orchestra annonçait que le Festival du film s’installerait au Théâtre Capitol, là où se déroulent les projections des films retenus dans la programmation.

Le WIFF tiendra donc sa 14e édition « à la maison ». L’organisation installera ses pénates au niveau de la rue à l’intersection est de University et Pelissier. Dans les faits, le festival utilisait ces espaces depuis près d’une dizaine d’années mais, à compter de maintenant, il y sera chez lui. Du côté de WSO, opérateur de l’équipement, on se réjouit évidemment de ce partenariat qui va permettre d’optimiser les ressources des deux organisations et les équipements de l’édifice et cela, pour le plus grand bien de l’ensemble de la communauté.

Pour Vincent Georgie, directeur général et artistique du Festival du film, le partenariat va permettre de créer un noyau culturel fort et dynamique au cœur de la ville de Windsor, pratiquement à un jet de pierre de l’École des arts créatifs de l’Université de Windsor. L’impulsion donnée par la présence de milliers d’étudiants universitaires et collégiaux va amplifier l’attractivité du centre-ville. « Le centre-ville de Windsor a un énorme potentiel pour attirer une clientèle éprise des arts. C’est pratiquement sans limite et à couper le souffle. Dans ce cas, il n’y a pas de limite en regard des possibilités de collaboration créative », explique M. Georgie.

Concrètement, le festival est déjà le locataire le plus important en terme de vente de billets au Théâtre Capitol. L’an dernier par exemple, le WIFF a vendu un nombre record de billets (22 000) à des amateurs qui ont eu à choisir entre 113 films en provenance de 20 pays. Fait à noter, 25 % des productions présentées étaient en français. Lors de l’ouverture du festival en 2017, Vincent Georgie avait annoncé la série WIFF-365 dans le cadre de laquelle on invite les cinéphiles à une présentation mensuelle.

Sans rien enlever à l’enthousiasme devant les possibilités artistiques de ce partenariat et de la renaissance de la vie culturelle et artistique au centre-ville, pour certains membres bénévoles de l’organisation qui hébergent chez eux des équipements du festival, cela signifie qu’ils pourront récupérer une partie de leur garage ou de leur sous-sol.