Le 20 avril dernier, l’Union culturelle des Franco-Ontariennes (UCFO) locale tenait son activité de financement principale de l’année. Pour l’occasion, quelque 130 personnes avaient répondu à l’invitation lancée.

Ce souper-bénéfice se déroulait au Centre communautaire serbe et était offert quelques jours après l’assemblée générale annuelle de l’UCFO Windsor-Essex. Le chapitre local est actif tout au long de l’année afin d’offrir à ses membres des activités qui s’inscrivent dans la mission générale de l’UCFO : améliorer les conditions et les réalités sociales des femmes francophones de l’Ontario.

Au fil des ans, le mandat s’est précisé pour tenir compte de l’évolution de la société ontarienne. En plus de pouvoir participer à différentes activités dont la confection de vêtements, le tissage etc., les membres prennent conscience de l’importance et de l’ampleur des problèmes sociaux (discrimination, violence conjugale-sexuelle, santé, etc.) qui touchent les Franco-Ontariennes.

À cette fin, au niveau provincial, il existe « des programmes et des projets visant à contribuer à la croissance personnelle et collective des participantes par la sensibilisation et l’information. Toutes ces activités répondent à des besoins réels et amènent un grand nombre de Franco-Ontariennes à sortir de l’isolement, à partager des informations et des ressources tout en échangeant et en intervenant positivement à des niveaux personnel et collectif ».

Sur le plan local, la présidente Nicole Deschenes est assistée de Laurette Lapointe (vice-présidente), Suzanne Lamontagne (trésorière), Noëlla Frappier (secrétaire) et de six directrices qui se rencontrent régulièrement pour voir au bon fonctionnement des activités.

Dans son rapport annuel, l’UCFO Windsor a présenté l’ensemble des activités tenues au cours des 12 derniers mois dont la confection de tourtières pour la période des Fêtes, les ventes de pâtisseries et d’artisanat et le souper de fin d’année. En plus des activités régulières, les responsables ont participé à différentes rencontres.

Pour le souper-bénéfice, les convives ont pu profiter d’un spaghetti, un plat qui fait largement consensus. Les pâtisseries offertes pour le dessert avaient été faites par les membres.

Outre les profits engendrés par la vente de billets, un encan silencieux permettait aux participants de tenter leur chance afin d’acquérir des lots qui étaient disposés sur de longues tables. Le lot le plus convoité était certainement un arbre recouvert de cartes-cadeaux représentant une valeur de 550 $.

Les profits de la soirée permettront à l’UCFO Windsor, dont les locaux sont situés au John Atkinson Community Centre, de poursuivre ses activités auprès des femmes francophones de la région.

PHOTO: Quelque 130 personnes étaient présentes.