Lors de la construction du nouvel hôtel de ville, les concepteurs avaient prévu une plus grande salle pour le Conseil pouvant accueillir quelque 200 personnes assises à la fois. Le 13 août dernier, alors que le Conseil débattait sur le changement du zonage du site retenu à date pour la nouvelle institution de santé, pas moins de 150 citoyens étaient présents dont plusieurs ont pris la parole.

En décembre dernier, le gouvernement Wynne, par l’entremise de son ministre de la Santé Eric Hoskins, annonçait qu’il mettait de côté deux milliards de dollars pour la réalisation du nouveau projet. Le plan vise à remplacer les deux immeubles vieillissants de Windsor Regional (celui sur Tecumseh et Hôtel Dieu Grace sur Ouellette) par un hôpital ultramoderne situé à l’intersection de la route de comté 42 et la concession 8. L’hôpital régional, sur le chemin Tecumseh, sera démoli et le terrain sera remis à la Ville. Les développeurs locaux prévoient aménager un espace commercial donnant sur l’artère est-ouest principale et un développement résidentiel à l’arrière du site. Il comprend également la construction d’un centre de soins d’urgence à l’ancien hôpital Hôtel Dieu Grace. On planifie aussi déplacer 60 lits de soins psychiatriques sur le site Tayfour sur le chemin Prince. L’Hôtel Dieu Grace Healthcare aurait, dans ce scénario, la responsabilité des soins de santé mentale ambulatoires et des maladies chroniques.

Après avoir étudié quelques scénarios, le comité d’orientation (Steering Committee), a suggéré de construire le nouvel hôpital sur la route 42, pratiquement face à l’aéroport. Or, c’est précisément le sujet de cet emplacement qui a été au cœur des discussions au Conseil le 13 août dernier.

À une époque où la densification des quartiers urbains est la tendance dominante, certains ont souligné qu’il était pour le moins contre intuitif de créer un zonage urbain sur la route 42.

La rencontre du 13 n’était pas spécifiquement pour établir un zonage ne touchant que l’hôpital mais plutôt pour requalifier tout un secteur agricole en site de développement urbain pour les 30 prochaines années.

Cela aura pour effet d’étendre la superficie de la section urbaine de Windsor avec ce que cela entraîne d’investissements en infrastructures, entre autres.

Pour plusieurs, le site retenu est difficile d’accès. Les plans préliminaires prévoient cependant d’importantes améliorations des accès routiers. Certains citoyens sont tout à fait contre l’idée de voir disparaître l’édifice de la rue Tecumseh et reconvertir celui sur Ouellette. Une campagne d’affichage à cet effet est d’ailleurs en cours.

L’une des prémisses à la construction d’un nouvel hôpital offrant des services de pointe est que les établissements existants, en raison de leur âge et de leur configuration, sont et seront de moins en moins adéquats. Il existe une limite à reconfigurer des édifices afin de les maintenir à jour selon le groupe Citizens for Healthcare Windsor-Essex et, il faut maintenant faire en sorte que le nouvel hôpital sorte de terre le plus rapidement possible. L’horizon prévu pour l’ouverture de l’hôpital est 2028 (avec le lancement d’appels d’offres en 2021) mais, selon ce groupe, il faudrait viser 2025. Les conseillers ont finalement approuvé le nouveau zonage.