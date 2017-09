Pour les parents, l’école est synonyme de bien des choses qui, pour la plupart, correspondent à autant de tracas. Après les nombreux achats de matériel scolaire à la fin de l’été, une logistique routinière entoure pendant des mois le départ des enfants pour l’école et leur retour à la maison. Parmi les tâches laborieuses qui incombent aux parents figure la préparation des lunchs, responsabilité qui relève parfois du casse-tête lorsqu’il s’agit de varier le menu tout en préservant sa valeur nutritive et en satisfaisant aux goûts des enfants.

Heureusement, plusieurs ressources s’offrent aux parents pour les aider à ce chapitre. Le site web bilingue Saine Alimentation Ontario (eatrightontario.ca), créé par une association nationale de diététistes, est l’une d’elles et répond aux questions qu’ils peuvent se poser.

Ainsi, une section s’adresse à un problème fréquent : celui des enfants capricieux. Une série de trucs, pour ne pas dire de stratégies, est suggérée afin d’amener les mangeurs réticents à essayer de nouveaux aliments, à moins grignoter entre les repas, à se familiariser avec des alternatives s’ils ne veulent pas manger de viande, etc.

Les conseils sont brefs, simplement expliqués, et prennent en compte la psychologie de l’enfant tout en évitant les confrontations inutiles. Par exemple : « Allongez la liste des aliments acceptables pour votre enfant en ajoutant une petite quantité d’un nouvel aliment chaque jour ou chaque semaine. Par exemple, s’il veut toujours un sandwich au fromage pour dîner, changez les légumes, le fruit ou la soupe qui accompagnent son sandwich. » Plusieurs approches visent à amener l’enfant à expérimenter et à prendre intérêt à son alimentation plutôt que de le forcer.

Toujours en ce qui a trait à la rentrée scolaire, d’autres conseils visent à permettre aux parents de gagner du temps dans la préparation des lunchs. Deux exemples parmi tant d’autres : aussitôt l’épicerie faite, laver, couper et mettre dans des contenants de plastique les fruits et légumes qui seront inclus dans les lunchs de la semaine et ranger les récipients et ustensiles servant à ces lunchs au même endroit dans la cuisine.

Le site prend aussi en compte les autres situations qui peuvent se présenter : comment composer avec les problèmes de santé fréquents, comment amener les enfants à manger de tout à la maison et à développer leur autonomie, comment les aider à conserver un poids santé, etc. Qui plus est, des recettes pour tous les goûts et toutes les circonstances se trouvent en grand nombre sur le site, dont 24 spécifiquement pensées pour les lunchs.

Facile à consulter et riche en information, Saine Alimentation Ontario ne s’adresse pas uniquement aux parents aux prises avec la corvée des lunchs mais à tous ceux qui souhaitent améliorer la qualité nutritive et même gustative de leurs repas. C’est donc dire que tout le monde tombe dans cette catégorie, ou à tout le moins devrait, car nous sommes tous, à des degrés divers, intoxiqués par l’omniprésence du sel et du sucre dans notre alimentation, deux fléaux modernes.

Pour ceux qui voudraient obtenir des conseils gratuits personnalisés, il leur suffit de contacter l’équipe de Saine Alimentation Ontario par le biais de leur site ou de téléphoner au 1-877-510-5102.