Le 15 juin dernier, le Réseau-femmes du sud-ouest de l’Ontario (RFSOO) lançait une nouvelle activité destinée aux femmes francophones de la région : une marche à pied d’une heure sur la promenade longeant la rivière Détroit.

Cette rencontre informelle était la première des six qui seront offertes au cours de l’été. Pour Blandine Lesage, l’activité offre aux femmes une occasion de se retrouver entre elles en pratiquant une activité physique. « Ce qui a inspiré cette activité, c’est de permettre aux femmes francophones, peu importe nos origines, de se retrouver entre nous et de participer à une activité en français », indique Mme Lesage. Selon elle, étant donné que les francophones sont en situation minoritaire dans la région, il est plus difficile de se retrouver dans des activités qui se déroulent en français.

Mais il y a plus au coeur de cette activité. « Ça nous permet de nous retrouver entre nous, d’apprendre à nous connaître et de faire du réseautage », poursuit-elle.

Les responsables de l’activité étaient satisfaites de la participation à cette première activité qui s’est déroulée en début de soirée. Une douzaine de participantes se sont retrouvées sur la promenade et l’organisme espère qu’elles passeront le mot autour d’elles pour inciter leurs parentes ou amies à se joindre à leur groupe. Un des avantages de la formule est celui de la durée relativement courte de la marche que chacune fait à son propre rythme.

« Au total, la promenade dure une heure, ce qui veut dire que nous rebroussons chemin au bout d’une trentaine de minutes », ajoute Mme Lesage. De retour à leur point de départ, les participantes peuvent profiter du local du RFSOO pour se désaltérer et continuer les conversations entreprises au cours de l’activité.

Le RFSOO quittera bientôt ses locaux actuels pour se relocaliser dans le même édifice qui abrite les classes du Collège Boréal et la garderie Franco-Sol sur la rue Ouellette, à proximité de l’intersection Wyandotte. « L’endroit est beaucoup plus central et est desservi par le système de transport collectif de la ville de Windsor », conclut-elle. La prochaine marche se tiendra le 29 juin prochain.

PHOTO: Une douzaine de femmes ont participé à l’activité.