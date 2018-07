Le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO) a récemment déménagé ses pénates dans ses nouveaux locaux situés sur la rue Wyandotte Ouest à Windsor. Le 19 juillet dernier, les partenaires du RFSOO étaient invités à découvrir les nouvelles installations et à rencontrer l’équipe.

Comme le souligne Blandine Lesage, « il ne s’agit pas de l’inauguration officielle des nouveaux locaux. Cette cérémonie se déroulera plus tard en septembre. Il s’agit plutôt d’une occasion pour nos partenaires de découvrir le local, d’entendre parler de nos programmes et interventions. Nous avons également lancé l’invitation dans la communauté aux femmes francophones de la région ».

Pour Marie Benae, intervenante auprès des femmes, le nouveau local va permettre plusieurs types d’activités dont, les rencontres privées ou encore la tenue d’ateliers. « Auparavant, il fallait trouver une autre salle pour tenir des rencontres ce qui ne facilitait pas la participation des femmes ». Le local comme tel n’est pas tellement grand mais, pour les besoins de l’organisme, est amplement suffisant pour le moment. Toujours selon Mme Benae, une vingtaine de rencontres individuelles se tiennent mensuellement avec des femmes ayant des besoins de toute nature. Il peut s’agir de cas de violence mais également d’accompagnement pour aider à trouver un endroit où vivre, rencontrer une personne ressource dans le domaine juridique ou encore de la présentation d’ateliers sur différents thèmes.

Selon l’équipe du Réseau, il faut faire connaître l’ensemble de ces services aux femmes puisque l’on sait que les besoins sont présents et qu’il faut souvent plus d’une rencontre, personnalisée ou en groupe, avant que la confiance s’installe et que les mots commencent à sortir pour raconter leur histoire. « Les femmes qui arrivent dans la région et qui sortent d’une situation de conflit armé ou de vie dans des camps ont vécu des réalités qu’il est parfois difficile d’imaginer, souligne Mme Lesage. Certaines ont carrément érigé un mur entre cette partie de l’histoire de leur vie et leur nouvelle réalité. Ce n’est ni facile ni simple de gagner leur confiance et de les amener à revenir sur des souvenirs de moments pénibles. Cependant, cette démarche doit être faite pour qu’elles puissent s’organiser une vie normale ici ».

Situé en plein centre-ville, à quelques pas d’un arrêt d’autobus, le nouveau local est facilement accessible et sécuritaire pour les femmes qui viennent y chercher des services.

PHOTO: Le local est aménagé de manière à favoriser les conversations.