Selon Historica Canada, dans le cadre d’un raid visant à tester les défenses des forces militaires nazies dans ce que l’on appelait alors la « forteresse Europe », « plus de 6000 soldats – dont 4963 Canadiens, 1075 Britanniques et 15 Français –, ainsi que des centaines d’aviateurs et de marins canadiens, britanniques et américains ont participé au raid sur Dieppe, surnommé opération Jubilé, lancé depuis le sud de l’Angleterre à travers la Manche. Après neuf heures de combat, 907 soldats canadiens ont été tués, 2460 ont été blessés et 1946 ont été faits prisonniers; ces chiffres dépassent ceux des pertes canadiennes au cours de 11 mois de campagne dans le nord‑ouest de l’Europe en 1944‑1945. Moins de la moitié des Canadiens partis pour Dieppe retourneront en Angleterre ».

Ce raid, mené le 19 août 1942, fait partie des échecs les plus retentissant des forces alliées au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le 19 août dernier, 76 ans après cette journée marquée au fer rouge dans l’imaginaire canadien, devant le monument Red Beach, une cérémonie commémorant cette première intervention canadienne contre les Allemands depuis le début du conflit a permis aux personnes présentes de se souvenir. Sur place, les membres du Essex and Kent Scottish Regiment suivent un protocole rigoureux, marqué par des allocutions, l’intervention des cornemusiers et le dépôt de gerbes de fleurs par différents dignitaires.

Dans la foule, quelques anciens combattants ayant participé à des combats lors de l’un ou l’autre des conflits du 20e et 21e siècle mais, également, les compagnons, compagnes ou descendants de ces soldats à qui le major-général J.H Roberts de la 2e Division d’infanterie canadienne avait déclaré : « Ne vous inquiétez pas, ça va être du gâteau ». Pour le maire de Windsor, Drew Dilkens, il faut retenir des leçons du raid sur Dieppe. Dans le cadre des activités commémorant les 75 ans passés depuis la journée du raid, il s’est rendu, avec une délégation, à Dieppe et il a été frappé par l’effet que le site a pu faire sur lui et sur tous les autres qui n’y avaient jamais mis les pieds auparavant. Il a également évoqué le fait que dans la ville de Dieppe, encore aujourd’hui, on retrouve un grand nombre de drapeaux unifoliés et de symboles canadiens. Le cimetière canadien qui compte 944 tombes de Dieppe est le dernier lieu de repos de 707 Canadiens.

Comme le souligne Historica Canada, même les Allemands ont été frappés par les Canadiens lors de cette journée et l’ont exprimé ainsi dans leur rapport final sur ce raid : « L’ennemi, presque entièrement composé de soldats canadiens, a combattu, pour autant qu’il a été en mesure de le faire, avec talent et courage. » Pour les participants à la cérémonie commémorative du 19 août il est évident que dans la région, les gens n’oublieront pas ceux qui sont tombés cette journée là.

PHOTO: Le temps de la cérémonie, le parc Dieppe acquiert un caractère très solennel.