Les 5 et 6 octobre prochains, de 8 h 30 à 15 h au Centre de formation pour les adolescents, les quelque 200 participants au sondage d’avril dernier, les leaders communautaires, membres d’un conseil d’administration ou les représentants d’un organisme de la francophonie sont invités à participer à l’exercice de création d’une vision communautaire pour les prochaines années

Comme le souligne l’invitation, « c’est une chance unique d’y mettre votre grain de sel et de vous engager activement dans l’avenir de votre communauté ». En avril dernier, sur une période trois semaines, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a procédé à une large consultation populaire dans la communauté à laquelle environ 200 personnes ont répondu. En parallèle, les organismes communautaires ont également été consultés dans une formule composée de cinq groupes de discussion. L’objectif de l’exercice était de recueillir assez d’information sur les attentes et les besoins des francophones et francophiles de la région pour en arriver à établir une stratégie qui orientera les actions pour l’avenir.

Depuis le début des années 2000, la communauté traditionnelle francophone de Windsor-Essex a connu des changements importants et, les initiatives et les institutions qui avaient rendu d’immenses services dans la préservation et le dynamisme du fait francophone régional ont été de plus en plus délaissés par les générations montantes. Conséquence directe, les organisations traditionnelles qui ont bien servi la communauté ont connu des problèmes de recrutement ou de financement qui ont amené quelques unes à mettre la clef sous la porte. Même le CCFWEK s’est vu dans l’obligation de se redéfinir. C’est dans cette perspective que la consultation a été menée au printemps dernier.

Au moment de lancer l’opération, le directeur général du CCFWEK, Didier Marotte déclarait : « la consultation s’inscrit dans un exercice beaucoup plus large. On essaie vraiment d’avoir un échantillon d’opinions différentes pour nous indiquer quels sont les besoins et les priorités que l’on devrait se donner à titre d’organisme de développement communautaire. On veut fonder nos décisions sur des données et non pas seulement sur la disponibilité de programmes, les tendances du moment, ou encore les priorités soulevées en année électorale qui pourraient influencer le genre de programmation que l’on pourrait se donner. On veut vraiment un portrait qui nous parle du long terme, de ce que l’on devrait avoir comme ambition ».

Une firme de consultants a donc été embauchée en fonction de ce mandat et a préparé un premier cadre stratégique pour la communauté. Au cœur ce de plan, quatre axes ont été retenus : l’accueil des nouveaux arrivants, qu’elle que soit leur origine, la célébration du fait français, la vitalité communautaire et la collaboration dans l’action entre les différents intervenants qui oeuvrent dans la communauté. En plus des données déjà amassées, on espère enrichir le tout de suggestions. Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès du CCFWEK avant le mercredi 3 octobre.