Il y a quelques années, l’école secondaire E.J. Lajeunesse se lançait dans une aventure afin de contribuer à l’autonomie de familles de la région. S’inspirant d’une initiative existante dont l’objectif est de fournir un toit à des familles dans le besoin, on a créé Rebuilding Wheels / Lives. Une activité-bénéfice se tenait donc le vendredi 4 mai dans le stationnement de l’école et dont les profits seront versés au programme.

Dans l’esprit de l’enseignant de mécanique Antoine Labbé – celui qui a imaginé le programme, l’idée de départ était de redonner à la communauté tout en mettant à profit les ateliers de mécanique de l’école et les talents des élèves inscrits dans cette discipline et quelques autres. L’idée était de réparer des véhicules fournis par des concessionnaires et, en collaboration avec Centraide, trouver des familles qui pourraient en faire un usage utile.

Shelly Ryan, associée au projet dès le début, a souligné lors de l’exposition de voitures sportives qu’au cours de la dernière année, l’atelier est parvenu à remettre sur la route quatre véhicules.

L’activité du 4 mai dernier visait donc à amasser des fonds pour soutenir le programme qui a bénéficié d’une bourse lors de sa première édition mais qui, depuis, doit s’autofinancer, ce qui est possible grâce à l’engagement des partenaires commanditaires.

Au-delà de la remise en état des véhicules, il y a deux aspects qui font de ce programme quelque chose d’unique. Premièrement, les histoires des personnes ou familles qui se voient attribuer un véhicule. Très souvent, cela fait toute la différence du monde en regard de la conservation d’un emploi, de la possibilité de se déplacer en famille ou encore d’accompagner les enfants à l’école ou, pour certains adultes, d’acquérir une formation qui les aidera à intégrer le marché du travail.

« Récemment, nous avons offert une auto à un homme qui avait dû rendre les clés de son véhicule pendant qu’il combattait un cancer, indique Mme Ryan. Sans revenu durant sa thérapie, il ne pouvait plus payer les mensualités et a donc perdu son auto. Remis de son cancer, il a recommencé à travailler mais devait se rendre chez son employeur en autobus. L’auto qui lui sera offerte lui faciliter la vie et celle de son enfant. »

L’autre facette du programme est l’apprentissage que font les élèves qui s’engagent à y travailler. Non seulement acquièrent-ils des habiletés professionnelles indéniables mais, en plus, ils reçoivent une leçon de vie importante.

« Ils sont toujours surpris quand la personne à qui on vient de remettre des clés de l’auto vient les voir, émue, pour les remercier. Ils tendent à minimiser leur contribution mais, ils finissent par voir que leurs petits gestes isolés provoquent un changement pour le meilleur pour d’autres personnes », conclut Mme Ryan.

PHOTO: Pour l’occasion, une exposition de voitures de collection attendait les visiteurs.