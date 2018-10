Il aura fallu du temps, beaucoup de négociations, de poursuites devant les tribunaux et surtout un processus de consultation et d’information en continu exemplaire mais, finalement, l’Autorité du pont Windsor-Détroit annonçait le 28 septembre dernier les détails de la construction, de l’échéancier et également du coût de la construction du pont Gordie-Howe.

Le consortium Bridging North America sera responsable des travaux de construction, de l’entretien et des opérations du pont pour une période de 35 ans dont le coût final sera de 5,7 milliards $. L’entente entre les deux parties prévoit des travaux d’une durée totale de 74 mois pour la construction de l’ouvrage d’art, des postes frontaliers et d’une bretelle autoroutière du côté américain afin de rejoindre l’autoroute I-75.

La région de Windsor, qui bénéficie d’un taux de chômage bas depuis un moment profitera également du fait qu’il faudra engager environ 2500 travailleurs et ingénieurs des deux côtés de la frontière pour réaliser le projet selon les échéanciers prévus.

Comme on prévoit une durée de vie de 125 années pour le nouveau lien transfrontalier, la qualité des matériaux, de l’ingénierie et de design seront optimaux selon Dwight Duncan, président du conseil d’administration de l’Autorité : « Le projet sera complété suivant les plus hauts standards d’ingénierie incluant la durabilité, l’esthétique et son caractère fonctionnel ».

Le pont Gordie-Howe, une fois complété, sera le pont à haubans le plus long en Amérique du Nord avec ses six voies de circulation (trois dans chaque direction), d’une longueur de 2,5 kilomètres dont 853 mètres au-dessus de la rivière Détroit. Lors de sa construction il y a près de 100 ans, le pont Ambassador était également le plus long de son type sur le continent.

C’est au début des années 1990 que suite à des études, il est apparu évident que le réseau routier alimentant le pont Ambassador et la structure du pont lui-même ne conviendraient plus aux besoins de fluidité entre les deux côtés de la rivière. L’idée d’un nouveau lien est née et, presqu’immédiatement, les autorités du pont Ambassador ont manifesté leur intérêt pour en construire un nouveau, quelques mètres à l’ouest du pont existant. Cependant, l’idée d’un second pont privé n’entrait pas dans les plans du gouvernement canadien et, de fait, le pont appartiendra au gouvernement canadien et à celui du Michigan.

En 2018, pas moins de 7000 camions traversent le pont dans les deux directions à tous les jours (2,5 millions de camions par an), sans compter tout le trafic automobile.