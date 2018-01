Pour ce qui devait probablement être sa dernière sortie officielle dans la communauté francophone de Windsor avant d’entamer sa tournée du monde le 24 décembre, le père Noël a mis du bonheur dans le coeur d’une trentaine de jeunes du Centre d’orientation pour adolescents.

Ils s’étaient déplacés en grand nombre pour cet après-midi spécial au local où ils se rendent quotidiennement. Le Centre d’orientation pour adolescents, géré par le Centre communautaire francophone Windsor-Essex et Kent (CCFWEK), s’est imposé depuis sa fondation par son succès à remplir son mandat premier : aider de jeunes immigrants à acquérir l’expérience canadienne, à se constituer des réseaux et à cheminer dans leur nouvel environnement.

Pour Marie-Ève Pichette et les membres de son équipe, la préparation de cette fête de Noël a demandé beaucoup de travail et de créativité. « Il a fallu trouver ce qui plairait à chacun des jeunes, aller acheter des cadeaux et les emballer. Certains avaient indiqué qu’ils aimeraient bien avoir une bicyclette alors nous avons cherché et trouvé des vélos usagés en bon état. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés, d’une manière ou d’une autre, à rendre cette fête possible ».

Autour de 16 h, le 20 décembre dernier, les usagers du Centre ont commencé à arriver. De toute évidence, ce groupe de jeunes est bien homogène et l’atmosphère rieuse qui règne entre tous en est la manifestation la plus visible. Qui dit fête de Noël dit nourriture et, en quelques minutes, les boîtes de pizza sont complètement vidées de leur contenu. On frappe à la porte et le père Noël, porteur du traditionnel sac rouge empli à ras bord, fait son entrée. Tout le monde reçoit un cadeau ou plus. Chacun veut s’asseoir à côté du père Noël et déballer son cadeau devant les autres qui ne se retiennent pas pour applaudir et, parfois, taquiner.

Vêtements, ballons de soccer ou de basket, écouteurs, parfums et même du chocolat sortent du grand sac au grand plaisir de tout le monde. Mais, même lorsque le sac est vide, le père Noël a encore des surprises à révéler : six bicyclettes dont la vue déclenche une réelle explosion de joie et les nouveaux propriétaires de vélos sont chaudement félicités par leurs pairs.

Mission accomplie pour le père Noël et l’équipe du Centre d’orientation pour adolescents!

PHOTO: Le père Noël a fait bien des heureux.