On a beau dire et constater que plus on avance dans le XXIe siècle, plus les jeunes comme les vieux sont attirés par les nouvelles technologies, les jeux en ligne, etc. Et pourtant, une fois par an, une bonne partie de la population se tourne vers une figure bien connue pour quelques jours, celle du père Noël, parfois accompagné par la Fée des glaces mais, à Windsor, c’est avec son épouse qu’il se manifeste.

Le 18 novembre dernier, au centre commercial Devonshire, il y avait de l’effervescence dans l’air. Santa Claus et son épouse allaient arriver d’un instant à l’autre. Déjà plus d’une heure avant l’arrivée annoncée, une longue file composée de parents accompagnés de leurs enfants s’était installée. Finalement, avec quelques minutes de retard, le bon vieillard à la barbe blanche et au costume rouge facilement identifiable s’est présenté sous les applaudissements de la foule.

Le père Noël tel que nous le connaissons aujourd’hui est issu d’un triple mouvement en profondeur : l’américanisation, l’uniformisation et la déchristianisation. Il est popularisé dans la deuxième moitié du XIXe siècle aux États-Unis, nation d’immigrants en majorité protestants, qui rapportent avec eux les traditions européennes et les légendes des pays froids, leurs rennes, leurs lutins et leurs sapins. Il prend le nom de Santa Claus, directement inspiré du saint Nicolas des Flandres néerlandaises.

Contrairement à la légende, le costume actuel du père Noël n’a pas été créé par la compagnie Coca-Cola en 1931. Par exemple, dès 1866, aux Pays-Bas, Santa Claus est déjà revêtu de rouge et de blanc. La couleur rouge est alors associée au cérémonial ecclésiastique. Le fabricant de stylos Warterman (1907) et ceux de Colgate et Coca-Cola (1920) reprennent ce sympathique personnage. Par contre, il est indéniable que Coca-Cola a contribué à diffuser cette image précise du père Noël.

Quoi qu’il en soit, d’ici au 24 décembre, le père Noël va continuer à semer des étoiles dans les yeux et le coeur des enfants pendant que les plus grands ne pourront retenir un sourire en croisant le vieil homme et son épouse.

PHOTO: Le mall sera la demeure de M. et Mme Claus jusqu’à la veille de Noël.