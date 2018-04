Le 29 mai prochain, le Parc national de la Pointe-Pelée marquera le 100e anniversaire de cette réserve naturelle, considérée exceptionnelle, par une journée d’activités qui se dérouleront au Centre d’accueil.

C’est en effet en 1918 que cette pointe qui s’avance dans le lac Érié a été reconnue pour son environnement unique caractérisée par une forêt carolinienne et de vastes marais. Ce microcosme a toujours été un point d’arrêt ou un habitat pour près de 360 espèces d’oiseaux sans oublier de mentionner les papillons Monarque qui sont en quelque sorte l’emblème et l’image dans la population en général. Le centenaire du parc se devait d’être souligné et la programmation d’activités en témoigne.

Ainsi, les 21 et 22 juillet, une activité intitulée BioBlitz du centenaire de la Pointe-Pelée rassemblera le personnel de conservation du parc avec des experts reconnus à l’échelle canadienne et des naturalistes locaux. L’objectif poursuivi pendant 24 heures sera de dénicher toutes les différentes espèces présentes dans le parc à l’occasion de randonnées ou de groupes de discussion.

Les Soirées étoilées seront de retour les 21 avril, 19 mai, 16 juin, 14 juillet, 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre et 9 décembre. Au cours de ces soirées, le parc sera ouvert jusqu’à minuit.

Toujours dans le cadre des activités commémoratives, le 28 avril au Théâtre du centre d’accueil, l’Orchestre symphonique de Windsor (OSW) offrira un concert dans le parc. Les billes pour cette soirée spéciale sont disponibles sur le site de l’OSW.

Pour les amateurs de voitures antiques, le parc présentera une exposition de voitures d’époque du centenaire de la Pointe-Pelée le 16 juin prochain dans le stationnement du centre d’accueil. Les plus vieux se rappelleront qu’à une certaine époque, il était possible de stationner sur la plage de la pointe et rouler dans le parc.

Le Parc profite également de la contribution des amateurs de la nature notamment en avril lorsque l’on procède au nettoyage de la plage à l’occasion du Jour de la Terre. Dans le même ordre d’idées, le Parc national de la Pointe-Pelée tiendra son 67e recensement annuel des oiseaux de Noël le lundi 17 décembre. Lancé en 1900, le recensement des oiseaux de Noël est le plus ancien programme de science citoyenne en Amérique du Nord. Chaque année, des bénévoles de tout le continent se réunissent pour recenser le plus grand nombre possible d’oiseaux et d’espèces durant la période de recensement qui leur est attribuée.

Au total, une trentaine d’activités susceptibles de rejoindre tous les membres de la famille se tiendront d’ici la fin de l’année.