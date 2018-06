Depuis l’assemblée générale annuelle de l’Association canadienne-française de l’Ontario Windsor-Essex-Chatham-Kent (ACFO WECK) tenue à l’école de Lamothe-Cadillac le 12 juin dernier, l’organisme sera désigné sous l’Association des communautés francophones de l’Ontario, région Windsor-Essex-Chatham-Kent et conservera son acronyme.

Dans l’esprit des administrateurs de l’organisme, la nouvelle appellation se veut plus inclusive et tient mieux compte du déploiement des différentes communautés ethnoculturelles qui ont joint le groupe traditionnel. Une trentaine de personnes ont assisté à cette assemblée annuelle et ont pris connaissance des rapports de la présidente Elizabeth Brito, de la directrice générale Gisèle Dionne et du trésorier Michel Brassard.

Dans l’ensemble, l’organisme de concertation a connu une année 2017-2018 satisfaisante selon les responsables. L’ACFO ayant pu compter sur la présence de stagiaires, plusieurs dossiers ont pu être menés au cours de l’année couverte par le rapport annuel. Plusieurs partenariats ont été prolongés dont ceux avec le Festival international du film de Windsor et le Bookfest qui ont donné une bonne visibilité non seulement à l’ACFO, mais également au dynamisme de la communauté.

Le lever du drapeau en septembre a également été une manifestation de visibilité importante puisqu’à Windsor seulement, près de 1000 personnes étaient devant l’hôtel de ville pour l’occasion. Avec toutes les manifestations rattachées à cette activité partout sur le territoire de l’ACFO, la journée a été, encore une fois, un succès.

Le projet Bonjour/Welcome a été à lui seul un des succès marquants de l’année puisque l’objectif de 50 places d’affaires s’identifiant comme aptes à offrir des services en français a été largement dépassé.

Le rapport financier fait état de revenus de l’ordre de 52 191 $ et de dépenses de 64 319 $. Cependant, ce déficit ne serait que technique, comme l’a expliqué le trésorier lors de la présentation. Aucune élection n’a été tenue puisque tous les administrateurs sont revenus au conseil d’administration.

La période de questions a été marquée d’une intervention en faveur d’un plus grand engagement de l’ACFO sur le territoire de Chatham-Kent où peu de gens connaissent son existence.

PHOTO : Une partie des membres présents à l’AGA