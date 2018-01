Il aura fallu plus de temps que prévu mais, au Collège Boréal sur la promenade Forest Glade, l’ensemble des nouvelles installations peut maintenant accueillir les étudiants et les membres du corps professoral. Les classes, les laboratoires et les salles de travail sont fonctionnels. De plus, l’édifice, particulièrement au sous-sol, offre maintenant une toute nouvelle configuration. Même la salle communautaire a changé de vocation pour devenir un gymnase flanqué d’une salle de conditionnement physique bien équipée. Boréal offre désormais à ses étudiants un cadre d’apprentissage à la fois fonctionnel et polyvalent. Au fil des ans, les programmes offerts proposeront une diversité intéressante de possibilités de carrières.