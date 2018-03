À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, les élèves de 6e année de l’école Saint-Edmond ont été invités à réfléchir sur la signification des réussites de femmes et d’hommes noirs au fil des ans.

Le mois de février est l’occasion de souligner des faits historiques relatifs à l’histoire des Noirs forcés de se rendre en Amérique pour y être mis en esclavage. Il a été question du triangle commercial entre l’Europe, les Bermudes et le continent, des conditions de vie des esclaves, du Chemin de fer clandestin ainsi que des histoires de réussites de certains membres de ces communautés.

C’est à partir de ces histoires, une trentaine au total, que les jeunes ont pu pousser un peu plus loin leur réflexion quant à la signification profonde de leurs initiatives. À une époque où le profilage racial, religieux ou en raison du genre ou de l’orientation sexuelle des individus, est souvent au coeur de l’actualité, l’exercice était loin d’être inutile.

Dans le lot de personnages historiques documentés pour l’exercice se trouvaient des hommes et des femmes, certains morts depuis longtemps et d’autres encore présents à la télévision ou dans des documentaires. De ce nombre, astrophysiciens et activistes côtoient sans souci des inventeurs, des médecins ou encore des journalistes. L’une de ces personnes a été gouverneure générale du Canada (Michaëlle Jean) et une autre a inventé la boîte aux lettres (Philip Bell Downing) sans oublier le musicien et chanteur Bob Marley qui a mis en lumière la musique reggae. Alexander Miles a inventé le mécanisme permettant l’ouverture et la fermeture automatique des portes d’ascenseur et la liste ne s’arrête pas là.

Au-delà du travail de documentation, de rédaction et de présentation, les élèves ont été invités à évoquer ce qu’ils ont retenu de l’exercice et ce que cela signifie pour eux. Premièrement, peu importe la race, tout le monde peut réussir dans la vie – homme ou femme. Plusieurs ont remarqué qu’ils avaient réalisé en faisant l’exercice que les filles et les garçons peuvent faire les mêmes choses, qu’il n’y a pas de discrimination fondamentale induite par le genre. La notion de respect d’autrui a également été évoquée par ces jeunes de 11 ou 12 ans.

Il est facile d’oublier les personnages et réussites historiques mais le questionnement personnel et collectif qui les a menés aux réflexions évoquées permettra peut-être à ces élèves, d’origines très diversifiées d’ailleurs, de mieux trouver leur place dans leur parcours scolaire dans les années à venir et, plus tard, dans la communauté.

PHOTO: Une belle occasion de connaître des personnages historiques