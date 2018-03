Le lutteur Alex Dufour, élève à l’école l’Essor, a remporté le titre d’Athlète de l’année en lutte lors de la 13e édition du gala Windsor Essex Sports Person’s of the Year (WESPY) présenté au Club Giovanni Caboto le 20 mars dernier.

La rencontre s’est déroulée en présence de Nadia Comaneci, médaillée d’or aux Jeux olympiques d’été de 1976 à Montréal et détentrice de la première note parfaite de l’histoire des Jeux pour sa performance aux barres asymétriques. La présence de Mme Comaneci venait souligner l’entrée de la gymnastique dans la gamme de sports reconnus lors de ce gala annuel.

Avec une telle invitée d’honneur, qui a profité de son séjour à Windsor pour rencontrer des jeunes gymnastes de la région, inutile d’insister sur le fait que le gala s’est déroulé à guichet fermé, en présence de 600 convives et au grand plaisir de Domenic Papa, fondateur de l’événement.

Dans sa présentation d’ouverture, M. Papa a souligné la place importante que tient la région de Windsor-Essex dans l’univers du sport ontarien. « Encore une fois en 2017, nos équipes et nos athlètes ont fait leur marque en remportant plusieurs victoires et en signant de nombreuses performances. Il est difficile de croire qu’une municipalité de notre taille puisse non seulement compétitionner, mais aussi avoir le meilleur sur des régions plus peuplées ».

Lors de la première édition du gala, seulement 11 catégories étaient en nomination. Pour la rencontre de cette année, on en dénombrait une quinzaine plus les titres honorifiques et les prix d’entraîneur de l’année, d’athlète féminine de l’année et son pendant masculin, puis l’équipe de l’année. C’est lors de la troisième édition que la lutte a fait son entrée comme discipline reconnue par les organisateurs du gala. Deux ans plus tard, en 2010, l’équipe de l’Essor (Mitch Krauter et Linda Morais) recevait sa première reconnaissance chez les hommes et les femmes. L’exploit sera répété à quatre reprises par la suite. Héritier de cette tradition, Alex Dufour a repris le flambeau des mains d’Olivia Ménard.

La présentation de Nadia Comaneci était très attendue par les personnes dans la salle qui venaient de démontrer leur fierté à tous ceux qui ont été mis en nomination pendant deux heures. En lieu et place d’une allocution, après quelques mots d’ouverture, la rencontre s’est poursuivie sous la forme de questions et réponses avec le président fondateur de l’événement annuel et ce, au grand plaisir des personnes dans la salle.

« C’est parfois difficile d’imaginer que la raison pour laquelle je suis ici est un événement qui s’est déroulé il y a 42 ans, souligne Nadia Comaneci. Après ma routine aux barres asymétriques, convaincue que j’avais assez bien réussie quand même, j’ai eu la surprise de voir le chiffre 1.00 apparaître au tableau des résultats. Quoi? Seulement 1.00? La compagnie suisse qui avait construit ce tableau n’avait jamais cru possible que quelqu’un obtienne une note de 10. On a donc placé une espèce de virgule après le premier zéro confirmant ainsi le score. »

Tout au long de son séjour dans la région, Mme Comaneci s’est prêtée de bonne grâce aux multiples prises de photos avec des jeunes et des moins jeunes qui se rappelaient de ses exploits.