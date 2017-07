L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (l’Assemblée) a rendu public, le jeudi 15 juin, son Livre blanc sur les arts et la culture francophones dans la province, dans lequel elle réclame des investissements à la hauteur d’une stratégie gouvernementale coordonnée.

« Aujourd’hui, le milieu artistique et culturel franco-ontarien est essoufflé. Les centres culturels ferment leurs portes et un grand nombre d’artistes gagne moins de 10 000 $ par an. Il faut agir vite car si rien n’est fait, le domaine des arts et la culture francophones en Ontario se retrouvera rapidement sur respirateur artificiel », a prévenu le président de l’Assemblée, Carol Jolin.

Dans un contexte financier difficile (80 organismes francophones se partagent les 2,3 millions $ alloués par le Conseil des arts de l’Ontario, une somme en baisse de 22,8 % depuis 2009), le document fixe 5 objectifs et émet 40 recommandations aux gouvernements du Canada et de l’Ontario ainsi qu’à la communauté afin de relancer l’industrie artistique.

Pour soutenir les artistes francophones, le rapport synthétisé par l’artiste Éric Dubeau préconise notamment la création d’un sous-ministère chargé de coordonner les politiques culturelles, le doublement du financement des artistes et un financement de base de 50 000 $ pour tous les organismes culturels.

Afin d’actualiser et étendre le réseau des lieux culturels, le document réclame que soit financée une recherche sur l’état des lieux culturels et l’évaluation de leurs besoins. Insistant sur l’importance de l’accès au Livre, il demande que la Province se dote d’une politique de la lecture et que les bailleurs de fonds provinciaux et fédéraux doublent leurs investissements en direction des salons du livre.

Pour favoriser le rayonnement des arts, de la culture et des produits culturels franco-ontariens, le Livre blanc recommande un appui financier aux tournées artistiques ainsi qu’aux artistes des provinces éloignées et l’investissement dans une campagne de promotion pluriannuelle de la culture francophone.

Afin de mettre l’éducation au cœur de la vitalité culturelle franco-ontarienne, il est demandé un sérieux coup de pouce aux volets francophones des programmes d’éducation artistique dans les écoles de langue française, et que 50 % du financement pour la mise en œuvre de la Politique d’aménagement linguistique soit distribué aux organismes communautaires artistiques et culturels francophones.

Enfin, pour pallier l’insuffisance de données sur le milieu des arts et de la culture francophone, le Livre blanc adresse une série de recommandations au Réseau Ontario, au Conseil des Arts, au ministère de l’Éducation et à celui du Tourisme, de la culture et du sport, afin de recenser les enseignants en arts, d’étudier l’évolution des revenus des artistes et d’évaluer leurs besoins, ainsi que ceux des diffuseurs.

Autant de pistes pour redonner de l’élan à la culture francophone, pilier de la communauté… si on prend la peine de s’en inspirer et d’investir sur son avenir.