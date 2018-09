Depuis plusieurs années, la température est habituellement clémente le 25 septembre pour la commémoration du lever du drapeau franco-ontarien. L’année 2011 était l’exception à la règle et, malencontreusement, 2018 a également été marqué par de fortes pluies pour cette journée spéciale.

Déjà la veille, un plan de contingence avait été mis en place pour éviter que les centaines d’élèves des écoles francophones et d’immersion de la région convergent vers l’hôtel de ville de Windsor. Pas question de se retrouver avec 800 élèves sous la pluie surtout que des orages étaient annoncés pour la matinée. Néanmoins, les organisateurs ont débuté les préparatifs à l’hôtel de ville pour rapidement tout remballer lorsque la pluie s’est abattue fortement sur Windsor et Tecumseh.

À Tecumseh, le maire Garry McNamara s’est rendu à l’école catholique Saint-Antoine pour y procéder au lever du drapeau franco-ontarien, mais cette fois à l’intérieur du gymnase, devant un parterre d’élèves, d’invités et de membres du personnel survoltés. Après qu’un groupe de jeunes a présenté la prière et que la directrice Marcella Brûlé a souhaité la bienvenue à tous, le maire de Tecumseh a pris la parole pour souligner l’importance que revêt la présence francophone dans la vitalité de la communauté. Lui-même Franco-Ontarien et originaire de la région d’Ottawa, il a encouragé les élèves à chérir et à utiliser la langue française même si ce n’est pas toujours évident au sein d’une vaste majorité anglophone. Le lever du drapeau a suivi.

Puis, tout le monde s’est mis à chanter la chanson Mon beau drapeau et l’hymne officiel des Franco-Ontariens depuis l’an dernier, Notre place de Paul Demers et François Dubé. Ce genre de rencontre s’est reproduit dans toutes les écoles du secteur, et dans toute la province. Pour sa part, le maire de Lakeshore, Tom Baines, a rendu visite à l’école élémentaire catholique Saint-Ambroise de Saint-Joachim.

Du côté du Conseil scolaire Viamonde, c’est également dans les trois écoles de Windsor (l’Envolée, Louise- Charron et de Lamothe-Cadillac) que tout s’est déroulé et que les élèves et enseignants ont souligné ce moment de fierté identitaire.

PHOTO: Des élèves de l’école St-Francis