Robert Zompanti, étudiant à l’école secondaire l’Essor, a récemment mérité la Bourse Harold Hewitt décernée depuis 2001 par la Windsor Family Credit Union (WFCU). L’élève qui complète cette année sa formation académique de niveau secondaire a reçu une bourse de 2000 $

La bourse vise à reconnaître l’engagement dans la communauté à l’image de celui de feu Harold Hewitt dont l’action communautaire a contribué à la notoriété de WFCU. Ses parents, Dan Zompanti et Sylvie Gava, sont très fiers de la reconnaissance obtenue par leur fils.

« Pour obtenir la bourse, Robert a dû écrire un texte offrant des suggestions à la WFCU en vue d’améliorer les liens entre les jeunes, la communauté et la WFCU, indique sa mère. Ainsi, il a proposé que le contact se fasse beaucoup plus tôt, notamment auprès des élèves de l’élémentaire et de leurs parents. Des ateliers pourraient être organisés de même que des jeux et des activités interactives qui permettraient aux jeunes de se familiariser avec l’univers des finances. »

Pas moins de 300 participants se sont inscrits pour tenter d’obtenir une bourse et le texte de Robert a été retenu ainsi que ceux de 23 autres jeunes de la région.

Pour l’avenir, le jeune homme n’est pas encore vraiment décidé. Il sait qu’il ira à l’université mais hésite encore pour le choix d’un programme. « Il a des intérêts dans plusieurs domaines comme les relations internationales, le travail dans la communauté ou même, peut-être, le domaine de l’éducation. »

S’il maintient une moyenne générale de 97 % dans ses études, Robert n’en est pas pour autant inactif à l’école. Il est très engagé dans toutes les activités liées au basketball. « Lorsqu’il s’est fracturé une cheville, il est devenu aide-entraîneur. Il a également contribué à titre d’arbitre en plus de faire du bénévolat dans la communauté avec ses parents. Il fait du bénévolat avec nous depuis l’âge de 5 ans, comme j’ai appris à le faire avec mon père. » Il a également des intérêts avec le secteur de la robotique et contribue au niveau de la pastorale à l’école.

Robert a reçu sa bourse, en compagnie des autres récipiendaires le 9 novembre dernier au Ambassador Gold and Country Club.

Photo :de gauche à droite : Eddie Francis (WFCU ) , Robert Zompanti, Clara Hewitt (veuve de Harold Hewitt ) et Martin D. Gillis (WFCU).