Du 3 au 7 décembre, ce sera le retour d’une tradition vieille de plus d’un quart de siècle dans la communauté francophone : le Grand Partage. C’est en effet à cette période de l’année, à l’approche du temps des Fêtes, que les intervenants de la communauté organisent différentes activités dont le but est simple : venir en aide aux plus démunis tout en leur permettant de profiter d’un Noël plus joyeux.

Cette année, le thème retenu pour le Grand Partage est Windsor, une terre d’accueil et de partage. Traditionnellement, la région a été le lieu où les salaires sont bons et où la vie est relativement abordable. Malgré cela, des personnes et des familles peuvent passer par des périodes plus difficiles. Même chose pour les nouveaux arrivants pour qui les premiers temps passés au Canada peuvent être plus ardus et ce, notamment en hiver, période de l’année où tout coûte plus cher : le chauffage, l’habillement, etc.

Depuis sa création, le Grand Partage est venu supporter plusieurs milliers de familles qui pour plusieurs raisons passaient par un bout plus ardu en hiver. Cela a été particulièrement vrai autour de 2008-2010 alors que l’industrie de l’automobile avait un passage à vide. Maintenant que la situation économique régionale s’est redressée, il n’en reste pas moins des gens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, particulièrement à cette période de l’année. C’est pourquoi le Grand Partage est toujours pertinent.

Comme par les années passées, les organisateurs se sont donné un objectif ambitieux. Ils visent à recueillir pas moins de 35 000 denrées non périssables (conserves, produits d’hygiène, etc.). Pour y parvenir, plusieurs organisations unissent leurs efforts : l’école secondaire de Lamothe-Cadillac avec sa vente de tartes au sucre faites à la main et le Conseil Viamonde. Du côté de l’Essor et du Conseil scolaire catholique Providence, on présente, le mercredi 5 décembre, Le Partage en chansons, une soirée consacrée aux chorales du Tricentenaire et des écoles élémentaires. Le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent organise, le jeudi 6 décembre, La tournée du Grand Partage au cours de laquelle la caravane du Père Noël se déplacera à partir du CCFWEK. Cette activité débute à 7 h le matin.

La collecte de denrées et de dons se fait dans toutes les écoles des deux conseils scolaires, au CCFWEK et lors d’activités organisées dans le cadre du Grand Partage. Comme par les années passées, le journal Le Rempart offrira un montant de 300 $ à l’école qui aura recueilli le plus de denrées non périssables.

PHOTO (archives): Le Partage en chansons est une soirée organisée dans le cadre du Grand Partage.