La célébration du drapeau franco-ontarien à Windsor s’est résolument tournée vers le changement et redéfinit le concept traditionnel auquel la communauté était habituée depuis longtemps.

Rompant avec la tradition, la première édition du French Part’eh montée par l’ACFO Windsor-Essex-Chatham-Kent, en collaboration avec plusieurs partenaires, a pris un visage très urbain en étant présentée au City Grill Bar, au centre-ville. Le nouvel endroit allait non seulement attirer une clientèle un peu différente, mais célébrer autrement le drapeau.

Après le cocktail de bienvenue, Vincent Georgie, qui avait enfilé son costume d’animateur pour la soirée, a lancé la fête avec un questionnaire portant sur l’histoire du drapeau, de la chanson thème et d’autres sujets. Chaque tablée constituait une équipe et le premier groupe qui trouvait la réponse gagnait cette manche. Quinze questions, certaines faciles et d’autres plus compliquées, ont permis de créer une ambiance festive et de rassembler les gens, une nécessité puisque les quelque 115 participants étaient répartis sur deux étages.

Sur place, plusieurs générations étaient représentées et la diversité culturelle de la communauté était évidente au premier coup d’œil. L’arrivée d’immigrants a considérablement changé l’image et la réalité francophone dans la région. En plus de ceux qui sont nés ici ou ailleurs au pays, il y avait des personnes en provenance du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Europe et, sans surprise, la plupart des tables illustraient très bien, par leur composition, cette nouvelle réalité.

La séance de karaoké s’est amorcée pendant le souper et a plu aux convives. La soirée a été une réussite sur toute la ligne! Les participants ont pu constater le soin et l’attention que les organisateurs ont déployés tout au long de l’activité pour s’assurer que chacun était heureux d’avoir choisi de passer la soirée avec d’autres Franco-Ontariens.

La dernière décennie a apporté plusieurs changements dans la communauté francophone du Sud-Ouest. Des organismes traditionnels ont vu leur mission changer ou sont tout simplement disparus. L’immigration francophone dans la région a créé un tout autre environnement communautaire marqué par la diversité. En choisissant une telle formule pour célébrer le drapeau, il semble bien qu’une nouvelle génération ait choisi de prendre sa place et de porter le fait français différemment.

PHOTO: L’ambiance était à la fête au French Part’eh.