Le défilé de la Fierté gaie est devenu un rendez-vous annuel qui accueille de plus en plus de personnes de tous âges, de toutes origines ou identités sexuelles. Une évolution certaine, sur une dizaine d’années, de l’attitude de la population de Windsor-Essex face à la réalité des gens s’affichant ouvertement dans leurs différences et nuances.

Entre 9 heures et le début du défilé, les gens arrivent et, de plus en plus, plusieurs n’hésitent pas à afficher les couleurs de l’arc-en-ciel, quitte à teindre leurs chiens ou encore à décorer les poussettes des jeunes enfants. L’ambiance est aux retrouvailles en attendant d’entendre le son des camions de pompiers et les auto-patrouilles qui ouvrent le défilé.

À Windsor, les policiers sont toujours partie intégrante de l’ensemble des manifestations populaires tels les défilés. A la suite des camions-incendie et autos-patrouilles, une vingtaine de personnes portent l’immense banderole aux couleurs de la communauté LGBTQ2S sous les applaudissements des spectateurs des deux côtés de la rue Ouellette et qui n’hésitent pas à répondre aux participants qui leur lancent des « Happy Pride! » (Joyeuses Fierté!).

Au fil du temps, le défilé a pris de plus en plus d’ampleur. Il y a une dizaine d’années, c’est sur Riverside que l’on pouvait voir quelques chars sur lesquels des membres de la communauté animaient la maigre foule. Depuis, l’activité s’est déplacée sur Ouellette et se termine sur la Plaza des festivals où des activités sont organisées pour toute la famille.

Dans le matériel promotionnel du défilé, on peut lire que tous sont les bienvenus à en faire partie. Pas surprenant que les participant se déplacent à pied, en vélo ou encore en motocyclette, sans oublier les personnalités publiques telles que les députés de la région venus saluer la foule.

Des organismes communautaires telles que la Société Alzheimer, des institutions diverses (banques, conseil scolaire, université, syndicat, etc.) n’hésitent pas non plus à afficher leur parti pris en faveur du respect des choix et de la diversité dans la société.

Le défilé du 13 août dernier illustre bien ce que certains décrivent comme étant l’esprit de Windsor. Au fil des ans, la municipalité est devenue un endroit de plus en plus attirant pour les nouveaux arrivants, les nouveaux retraités et les entrepreneurs qui font le choix de venir y vivre.

Photos : les étudiants étaient nombreux à défiler.

La longue banderole multicolore était portée par des personnes de plusieurs générations.