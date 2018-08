Si, il y a une dizaine d’années, les activités liées à la Semaine de la fierté gaie étaient presque confidentielles en raison du faible taux de participation, celles de 2018 et, notamment le désormais traditionnel défilé, ont été couronnées d’un grand succès populaire.

Comme la rue Ouellette fait l’objet de travaux de rénovation depuis plusieurs mois, les organisateurs ont dû trouver un autre site pour les activités de rassemblement et pour présenter le défilé. Le parc Lanspeary et la rue Ottawa ont été retenus, ce qui s’est avéré un choix très judicieux. Traditionnellement, ce parc n’est pas tellement utilisé pour des activités communautaires et la plupart des grands événements culturels et artistiques finissent pas se retrouver sur la plaza qui borde la rivière Détroit. Toutefois, compte tenu de sa capacité d’accueil démontrée lors de la fin de semaine du 10 au 12 août, il se retrouvera sans doute sur la liste des sites potentiels de rassemblement à l’avenir. Pour les gens d’affaires de la rue Ottawa, cette activité, devenue très familiale au fil des éditions, représentait une occasion en or de faire redécouvrir cette artère commerciale qui s’étend du chemin Walker jusqu’à la rue Howard. Le fait a d’ailleurs été mentionné lors de la cérémonie du lever du drapeau de la fierté gaie devant l’hôtel de ville.

Comme c’est le cas chaque année, le défilé s’est mis en marche à 11 h le 12 août. Après le traditionnel camion transportant des pompiers, c’est une longue banderole aux couleurs de l’arc-en-ciel portée par une vingtaine de personnes qui a lancé le spectacle.

Puis, tour à tour, les spectateurs ont pu saluer une troupe scoute, un groupe de représentants de la Société Alzheimer, le syndicat Unifor, la Banque Royale et plusieurs autres organisations de la région. Entre les différents tableaux, plusieurs personnes distribuaient des drapeaux à l’effigie du Canada et de la fierté gaie, des éventails et plusieurs autres souvenirs.

Cepandant, ce qui comptait surtout, c’était la fête et, tant les participants au défilé que la foule massée des deux côtés de la rue Ottawa en ont profité pour chanter, danser et répondre haut et fort « Bonne fierté gaie » lorsque l’appel arrivait du

défilé.

Comme c’est le cas depuis quelques années, les organisateurs ont tout mis en œuvre pour rendre leurs activités inclusives et la population de Windsor et de la région a répondu à l’appel. Dans la foule, plusieurs ont souligné que l’atmosphère était plus festive sur le nouveau site notamment parce que les gens étaient plus près du défilé.

Le démantèlement du défilé se faisait au parc Lanspeary qui a rapidement été envahi par une bonne partie des spectateurs, heureux de trouver un peu d’ombre et de quoi se rafraîchir après avoir passé plus d’une heure au soleil.