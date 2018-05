Pour la quatrième année consécutive, l’Association des Camerounais du Sud-Ouest de l’Ontario (ACSOO) tenait son concours Épelle-moi ACSOO le 28 avril dernier à l’école secondaire de Lamothe-Cadillac. Comme cela a été le cas à chacune des éditions, l’activité s’est soldée par un succès sur tous les plans.

Ce concours s’adresse aux élèves de la 1re à la 8e année et est ouvert à toutes les écoles francophones du Sud-Ouest. Pour Robert Powo, président du comité organisateur, et tous les membres bénévoles qui ont contribué à cette édition, la journée s’est déroulée exactement comme prévue. « Nous avons eu 90 inscriptions et presque tout le monde s’est présenté », dit-il.

Rencontré quelques semaines avant la tenue de la compétition amicale, M. Powo avait indiqué que l’activité se voulait avant tout une rencontre communautaire dans le cadre de laquelle tout était mis en œuvre pour permettre aux participants de bien profiter de la journée.

Pour les membres du jury et ceux du comité organisateur, l’activité s’amorçait autour de 8 h 30 pour effectuer les derniers ajustements et, un peu avant 10 h, une fois tout le monde inscrit et installé dans le gymnase, le concours était lancé par un mot de bienvenue.

La première ronde d’élimination pouvait débuter et, cette année, il aura fallu attendre un petit moment avant que l’on puisse départager les élèves de 3e année qui se voulaient compétitifs. Suite à la seconde ronde d’élimination, c’est sur la scène de l’espace multifonctionnel que la finale a été disputée.

Ce qui était frappant au cours de la rencontre, c’était de voir le support que les élèves, très attentifs aux réponses fournies par ceux qui défilaient devant les juges, avaient les uns pour les autres. Cela se manifestait également dans les minutes précédant la seconde ronde alors que l’on pouvait voir des élèves s’entraider.

Reprenant la démarche des jurys, à partir de la liste de mots retenus pour la compétition, ils se faisaient répéter l’un et l’autre. D’autres utilisaient le tableau de la classe pour épeler le mot demandé. Bref, une ambiance bon enfant, sans véritable pression et, encore une fois, planifiée en fonction des jeunes.

Par exemple, en attendant la demi-finale, le gymnase de l’école était ouvert et plusieurs en ont profité pour évacuer le trop plein d’énergie propre à leur âge. Pour les organisateurs, cela signifiait que tout le monde était en sécurité, sous la supervision d’adultes.

Épelle-moi ACSOO est l’une des quatre principales activités de l’organisme. L’Association souligne également la Journée internationale des femmes, la soirée de gala ACSOO qui permet de souligner la fête nationale du Cameroun et la compétition de soccer.

PHOTO: Une seconde de réflexion avant de donner la réponse