Depuis quelques années, le Collège Boréal à Windsor tient toutes sortes d’activités pour attirer les diplômés du secondaire dans ses salles de classe. Le 9 novembre dernier, les orienteurs et autres représentants des écoles francophones étaient invités à découvrir les nouvelles installations et les programmes, services et activités de l’établissement d’enseignement postsecondaire.

D’entrée de jeu, le chef régional Frédéric Boulanger a fait une présentation d’une dizaine de minutes sur les avantages à se doter d’une formation professionnelle au Collège Boréal. « Au cours de leur passage chez nous, les étudiants non seulement se spécialisent dans l’un ou l’autre de nos programmes mais, également, nous les poussons à se perfectionner dans les deux langues officielles. C’est important. Un diplômé parlant uniquement français ne parviendra pas à se trouver un emploi dans la région mais s’il est bilingue, cela devient moins compliqué », a-t-il mentionné.

Un des commentaires entendus à propos du site de Windsor est que l’on y retrouve surtout des adultes, le plus souvent des nouveaux arrivants au pays. « Ce que nous voyons dans nos classes, ce sont des jeunes originaires de la région qui se retrouvent avec d’autres jeunes en provenance d’ailleurs, explique M. Boulanger. Ils se trouvent également en présence de personnes plus âgées de toutes provenances. La dynamique qui s’installe dans les groupes d’une dizaine d’étudiants est donc différente et formatrice. Par exemple, en travail social les étudiants auront eu, au cours de leur formation, l’occasion d’en apprendre beaucoup non seulement sur leur métier mais également sur les différentes réalités auxquelles les uns et les autres sont exposés. Dans le cadre de leur futur travail, cela va s’avérer précieux. »

Les stages en entreprises ou dans des organismes représentent également une part significative de la formation et permettent aux étudiants d’acquérir une expérience pratique et de se créer un réseau de contacts.

« Nous avons des formateurs qui travaillent en entreprises. Pour les étudiants, c’est une occasion de démontrer leur détermination et leur intérêt pour le travail à des personnes qui sont sur le terrain », indique M. Boulanger.

Le chef régional a aussi parlé des performances provinciales du Collège depuis les dernières années ainsi que de « la garantie d’emploi Boréal, la seule du genre dans le réseau des collèges ontariens. Cela signifie que nous garantissons un emploi dans un délai d’une année après la réception du diplôme ».

Suite à la présentation, les participants ont été invités à se présenter et à parler un peu de la couleur de leurs écoles respectives. Une visite des installations leur a permis de constater non seulement l’ampleur des travaux réalisés mais surtout la qualité des aménagements dans lesquels les étudiants du Collège évolueront à compter de maintenant.

Photo: Frédéric Boulanger, chef régional au Collège Boréal.