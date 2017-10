Pendant plusieurs mois, les étudiants et les employés du Collège Boréal ont connu d’innombrables dérangements causés par les travaux de reconfiguration de ses espaces sur le site de la promenade Forest Glade. Que ce soit le hall d’entrée, les classes, les locaux du sous-sol, ou encore la salle La Canadienne, tout a été chambardé afin de rendre l’endroit plus fonctionnel.

Le 20 octobre dernier, en présence des membres du conseil d’administration (CA) de l’institution et d’une centaine d’invités, a eu lieu l’ouverture officielle des nouveaux locaux. Le président du CA, Georges Ansell, a salué, d’entrée de jeu, les anciens du Collège Boréal : « C’est un grand plaisir d’être ici à Windsor, berceau de la francophonie en Ontario ».

Le Collège dessert 27 communautés dans la province et, une fois par année, le conseil se rencontre dans l’une ou l’autre de ses antennes sur le territoire. « Ça nous permet de mieux connaître les communautés et les enjeux. »

Il a rappelé par la suite que les travaux réalisés ont été rendus possible grâce à l’intervention des paliers de gouvernement fédéral et provincial. « Ces participations nous ont permis de concrétiser la vision que nous avions depuis que nous nous sommes portés acquéreur de cet ancien centre sportif, culturel et communautaire, et d’en faire un véritable centre d’apprentissage. Cette transformation vient de l’intérieur et cette place qui dessert la population francophone de Windsor depuis longtemps renaît avec un nouveau mandat rassembleur mais, aussi, formateur. »

Pour sa part, Daniel Giroux, président du Collège, a souligné l’importance des partenaires sans qui le Collège ne serait pas ici. « Lorsque le Collège Boréal a repris l’édifice en 2009, il s’agissait d’un énorme investissement. Mais, depuis les cinq dernières années, le Collège à Windsor a connu la plus grande croissance, en termes de pourcentage, dans le réseau. Depuis l’achat, nous avons investi presque 5 millions $ en rénovations ». Il a applaudi l’énergie déployée par Frédéric Boulanger et son équipe pour faire en sorte que les choses bougent à Windsor.

En terminant, M. Giroux s’est engagé à revenir à Windsor « possiblement à la fin de l’automne ou au mois de janvier pour annoncer d’autres bonnes nouvelles ». Comme il a prononcé le terme « campus » à deux reprises avant de corriger pour utiliser le terme « site », la plupart des invités ont compris la nature de ces « bonnes nouvelles ».

L’éducation postsecondaire en français dans le Sud-Ouest peut maintenant s’appuyer sur des locaux et des équipements qui motiveront des étudiants et des nouveaux arrivants à choisir le Collège Boréal.

Photo : le local de la bibliothèque, bien éclairé, se prête bien à des rencontres communautaires.