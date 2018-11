Collèges Ontario a rendu public, lundi 19 novembre 2018, les indicateurs de rendement 2017-2018 des 24 collèges de l’Ontario. Le Collège Boréal se distingue une nouvelle fois cette année en se classant au premier rang dans trois des cinq indicateurs évalués. Depuis 1998, le gouvernement de l’Ontario charge les collèges de recueillir et de transmettre chaque année leurs données de rendement dans cinq domaines: la satisfaction des diplômés, la satisfaction des étudiants, la satisfaction des employeurs, le taux d’obtention d’emploi et le taux d’obtention de diplôme.

Le Collège Boréal confirme son statut de collège numéro un en Ontario

Le Collège Boréal obtient, année après année, des résultats exceptionnels lors de cette évaluation. Les données 2017-2018 confirment cette tendance. Ainsi, pour la 14ème fois en 17 ans, Boréal atteint le premier rang en Ontario pour le taux de satisfaction des diplômés. Pour la 17ème fois en 18 ans, Boréal atteint le premier rang pour le taux d’obtention de diplôme. Pour chacun des cinq indicateurs, le Collège Boréal atteint ou dépasse la moyenne des 24 collèges.

Des étudiants très satisfaits

Le Collège Boréal s’illustre aussi particulièrement dans l’indicateur de rendement qui évalue la satisfaction des étudiants. Pour la troisième année consécutive, les étudiants placent leur collège au premier rang parmi les 24 collèges de l’Ontario. Performance inédite cette année, le Collège Boréal obtient le meilleur score dans chacune des quatre questions clés posées à ses étudiants relatives à leur satisfaction quant à l’expérience collégiale qu’ils poursuivent à Boréal. Les indicateurs de rendement sont des outils de performance pour les collèges leur permettant, d’une part, de faire valoir leurs réalisations et, d’autre part, d’identifier les sphères d’améliorations aux programmes et aux services offerts dans l’objectif de mieux répondre aux besoins de leurs étudiants. Le ministère de la Formation, des Collèges et des Universités utilise aussi ces données pour conseiller et informer le gouvernement sur les collèges et pour planifier le développement du réseau collégial et assurer la mise en œuvre de politiques s’y rapportant. Les rapports des sondages sont affichés en ligne sur www.collegesontario.ca.

Taux de satisfaction des étudiants

▪ 86,3 % des étudiants sont satisfaits de leur expérience d’apprentissage, des services d’appui et des ressources éducatives (1er rang). Ce résultat est supérieur de 12,9 points à la moyenne provinciale ;

▪ 94,8 % des étudiants considèrent que, dans l’ensemble, le Collège Boréal leur fournit les connaissances et compétences dont ils auront besoin dans leur carrière (1er rang) ;

▪ 86,5 % des étudiants indiquent que les expériences d’apprentissage de leur programme sont de qualité ;

▪ 81,2 % des étudiants apprécient la qualité générale des services offerts par le collège (1er rang), ce qui est supérieur de 20,1 % à la moyenne provinciale ;

▪ 82,6 % des étudiants indiquent que les ressources physiques et les installations du Collège Boréal sont de qualité ;

▪ 80 % des étudiants affirment que le personnel de Boréal s’intéresse à leur réussite (23 % de plus que la moyenne des 24 collèges);

▪ 82 % des étudiants sont satisfaits de l’ensemble de leur expérience collégiale (15 % de plus que la moyenne provinciale) ;

▪ 90 % des étudiants recommanderaient le Collège Boréal à leurs amis ou à d’autres personnes intéressées.

Taux de satisfaction des diplômés

▪ 89,6 % des diplômés sont satisfaits ou très satisfaits de leur expérience collégiale (1er rang), ce qui est supérieur de 10,1 % à la moyenne provinciale ;

▪ 95 % des diplômés recommanderaient le Collège Boréal à leurs amis ou à d’autres personnes intéressées ;

▪ 91 % des diplômés recommanderaient aussi leur programme respectif.

Taux de diplomation

▪ 75,3 % des étudiantes et étudiants inscrits au Collège Boréal ont obtenu leur diplôme, ce qui dépasse de 8,5 % la moyenne provinciale.

Taux d’employabilité

▪ 89 % des diplômés du Collège Boréal ont trouvé un emploi ;

▪ Le Collège Boréal est le 1er collège du nord en termes de placement de ses étudiants.

Taux de satisfaction des employeurs

▪ 92,3 % des employeurs ayant embauché un diplômé du Collège Boréal sont satisfaits ou très satisfaits de cette embauche ;

▪ 90 % des employeurs seraient prêts à recommander l’embauche d’un diplômé du Collège Boréal à d’autres employeurs.

SOURCE : Collège Boréal