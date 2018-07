Le vaste réseau du Collège Boréal se partage entre centres d’accès et campus, cette dernière catégorie regroupant les établissements qui se distinguent généralement par une fréquentation plus importante et une plus grande variété de programmes et de services. À Windsor, l’antenne locale de l’institution d’enseignement vient de se voir hisser au rang des campus par la haute direction, une promotion que le chef régional, Frédéric Boulanger, accueille avec joie et pondération.

« C’est plus symbolique qu’autre chose », commente M. Boulanger qui attribue ce changement au fait que le Collège Boréal de Windsor dispose de tous les services, ce qui n’est pas toujours le cas dans les régions éloignées et les petites communautés. Cette croissance et l’octroi du titre de campus qui vient le couronner n’est pas dû au hasard comme le rappel le chef régional : « C’est une confirmation du travail qui a été fait au cours des dernières années ».

Devenir un campus est donc une étape parmi d’autres d’un élan qui porte l’institution et qui lui permet d’offrir aujourd’hui des programmes des plus diversifiés : éducation en services à l’enfance, administration des affaires, techniques de travail social, techniques des services policiers, pré-sciences de la santé (pré-collégial), etc. La liste s’allongera vraisemblablement dès 2019 avec l’ajout d’un programme en soins infirmiers auxiliaires et le chef régional songe également aux métiers qui sont en demande dans la région et pour lesquels le Collège Boréal pourrait offrir une formation.

À cet éventail académique s’ajoutent aussi des services en alphabétisation, en immigration (incluant les réfugiés), en établissement et en emploi. Une association étudiante vient compléter le portrait de ce campus en expansion qui n’a pas fini d’étonner. « On est bien outillé pour servir notre clientèle », se félicite M. Boulanger qui remarque que la gamme des services se compare, dans sa diversité, à celle du campus de Sudbury.

Mais concrètement, que vient changer le fait de passer du statut de centre d’accès à celui de campus? Rien, si l’on entend par là quelque chose d’immédiatement tangible. Par contre, cette reconnaissance, en ces temps parfois marqués d’incertitude, vient démontrer que le Collège Boréal de Windsor n’a pas à craindre pour son avenir. « C’est un message très clair de la haute direction qu’elle a une vision à long terme du site », explique Frédéric Boulanger. Ne reste plus alors aux francophones du Sud-Ouest qu’à profiter de ce campus dynamique qui, pour plusieurs, a été la clé pour entamer une nouvelle vie.

PHOTO (archives): En octobre dernier, le Collège Boréal de Windsor inaugurait en grande pompe ses nouveaux locaux.