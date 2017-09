Une quarantaine de membres du Club Richelieu Windsor se sont présentés pour le premier souper de la saison 2017-2018 qui s’est amorcée le mercredi 13 septembre. Comme c’est la pratique depuis quelques années, la rencontre a été l’occasion d’accueillir officiellement trois nouveaux membres dans les rangs de l’organisation en plus de reconnaître certaines contributions ou accomplissements.

Le recrutement a progressé au cours des dernières années et le Club peut se vanter d’avoir quelque 80 membres en règle. Lors du premier souper, Simon Goulet, Thérèse Drouillard et Dorine Joelle Tcheumeleu Tchangue ont été officiellement intronisés par la présidente Donna Messier-Hodgins. Ces derniers viennent consolider la démarche de rajeunissement de l’organisme.

Place du Partage, qui avait reçu un don du Club Richelieu international l’an dernier afin de remplacer son parc informatique, a également vu son travail auprès de la jeunesse et des communautés africaines reconnu. Albert Nsabiyumva a été nommé bénévole de l’année pour l’ensemble de son travail alors qu’il présidait aux destinées de l’organisation.

Le Club Richelieu/Windsor s’engage également dans la communauté. Notamment, une bourse de 1000 $ sera remise à un étudiant du Collège Boréal qui obtiendra son diplôme en 2018.

Cette soirée de retrouvailles est également l’occasion pour les participants de renouer avec des connaissances ou des amis qu’ils non pas côtoyés au cours de la saison estivale.

Certains amènent avec eux des invités au souper mensuel et Richelieu Tom Sobocan était accompagné de Justine Tremblay, fraichement arrivée dans la région en provenance de Québec. Mme Tremblay travaille comme monitrice de langues à l’école Saint-Paul à Pointe-aux-Roches et a profité de l’occasion pour s’informer des services et activités offerts à la communauté francophone de la région. Étant donné qu’un grand nombre d’organismes de la région ont des représentants qui sont membres du Club Richelieu Windsor, il a pu repartir avec beaucoup de renseignements pertinents. La saison Richelieu est donc lancée, et le souper mensuel a toujours lieu, à moins d’exception, le deuxième mercredi du mois dans la salle Richelieu du Collège Boréal.

Photo : les nouveaux membres Simon Goulet, Dorine Joelle Tcheumeleu Tchangue et Thérèse Drouillard entourés de Raymond Vigneux, Donna Messier-Hodgins, Albert Nsabiyumva et Tom Sobocan.