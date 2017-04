Le dernier souper mensuel du Club Richelieu Windsor se tenait à la Résidence Richelieu. Non seulement l’endroit est-il une des réalisations phares de l’organisme depuis sa fondation mais, en plus, les membres apprécient l’atmosphère très détendue et conviviale qui y règne.

Pour l’occasion, le Club Richelieu avait invité les lauréats de l’expo-science qui se tenait récemment à l’Université de Windsor. Une partie de la salle avait été dégagée pour permettre aux jeunes de présenter leurs projets scientifiques aux membres et à leurs invités.

Après le repas, chaque équipe a eu l’occasion de présenter sommairement son projet et de répondre aux questions des gens. Catherine Andary, dont le projet doit permettre de récupérer l’énergie résiduelle dans les systèmes électriques domestiques a su captiver son auditoire d’autant plus que le prix qu’elle a reçu lors de l’expo-science l’a qualifiée pour la compétition pancanadienne.

Comme c’est le cas depuis quelques années, le souper qui se tiendra le 10 mai à l’école E.J. Lajeunesse sera couplé avec l’Assemblée générale annuelle de l’ACFO de Windsor-Essex Chatham-Kent. La directrice générale de l’organisme a adressé quelques mots aux personnes présentes pour les inviter à assister à la rencontre qui se tiendra avant la rencontre régulière du Club.

Le 10 juin prochain, l’Alliance française de Détroit revient avec sa croisière historique sur la rivière qui sépare les deux villes. John Cooper organise cette activité.

Finalement, Donna Vigneux s’est adressée aux participants pour leur rappeler qu’il reste encore des places disponibles pour le voyage en France qui aura lieu au mois d’août. Plusieurs activités sont planifiées par le Club Richelieu d’Alençon qui accueillera la délégation du Sud-Ouest de l’Ontario. Comme il s’agit d’un échange entre les deux Clubs, les membres de Windsor accueilleront à leur tour leurs amis français en 2018.

Photo : la Salle Jules Saint-Denis de la Résidence Richelieu accueillait le souper mensuel d’avril du Richelieu Windsor.