Le Club Richelieu recevait Blandine Lesage du Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO) le 14 novembre dernier dans le cadre de son souper mensuel. À cette occasion, les membres présents ont eu l’opportunité d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de cette organisation, son mandat et les actions posées par les membres de son équipe auprès des femmes aux prises avec des situations de violence.

Mais, tout d’abord, les membres présents et leurs invités ont eu l’opportunité de prendre connaissance des résultats financiers du Club Richelieu Windsor pour l’année écoulée. Donald Lassaline a présenté le rapport financier et les membres ont pu se rendre compte que les budgets de l’organisme sont en bon ordre avec des actifs de l’ordre de 107 500 $.

Le 2 décembre prochain, l’Alliance française de Détroit présentera son concert annuel, suivi d’un buffet, à l’église Ste. Anne de Détroit. Pour l’occasion, la Chorale du Tricentenaire présentera un récital et Claude Bouly Pellerin, harpiste diplômé du Conservatoire de musique de Bruxelles assureront la partie musicale de l’événement. De plus, la Docteure Catherine Cangany, auteure du livre Frontier Seaport : Detroit’s Transformation into the Atlantic Entrepôt fera une présentation. Tout le monde est invité et les profits seront remis aux églises de Ste. Anne de Détroit et à l’église Our Lady of Assumption.

Dans le cadre de sa présentation, Mme Lesage a tout d’abord évoqué les débuts du RFSOO qui remontent à 1991. À l’époque, Lise Ruest, Madeleine Bergeron et Huguette Habel avaient décidé de donner de l’appui et de l’accompagnement aux femmes victimes de violence domestique. Le travail est bénévole et, en 1994, l’organisme s’incorpore. La vision derrière la mise en place du RFSOO est la suivante : amélioration de la condition de la femme francophone et lutte contre toutes formes de violence faite aux femmes. Comme le souligne Mme Lesage, « la mission du RFSOO est d’aider les femmes d’expression française de la région du sud-ouest de l’Ontario à s’épanouir individuellement et collectivement afin d’éliminer toutes formes de violence faites aux femmes ».

Plusieurs objectifs ont alors été définis que l’équipe, formée de six employés, dont un intervenant par secteur, s’applique à mettre en œuvre. À Windsor, deux personnes travaillent au bureau situé sur la rue Wyandotte et offrent des services de consultation et d’accompagnement de même que de l’appui transitoire et du soutien au logement. Les ateliers variés et l’organisation d’activités sociales et culturelles sont les moyens privilégiés par le RFSOO pour venir en aide aux femmes placées dans des situations d’isolement ou dans des conditions dangereuses.

Finalement, tous les membres du Club Richelieu Windsor sont invités à participer au Bal des Présidents qui se tiendra le 7 décembre prochain à la salle Water’s Edge située sur le boulevard Riverside.

PHOTO: Blandine Lesage a retracé l’historique, les objectifs et les actions de son organisme.