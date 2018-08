Littéralement, à vol d’oiseau, 6 198 kilomètres séparent les villes de Windsor et d’Alençon dans le nord-ouest de la France. Le 27 juillet dernier, cinq membres du club Richelieu Les Deux-Marguerite d’Alençon rendaient visite à ceux du club Richelieu/Windsor pour une semaine. On se souviendra que cinq membres du club local avaient traversé l’Atlantique l’an dernier pour aller à la rencontre des membres Richelieu de France.

Les visiteurs voulaient découvrir la réalité francophone de la région, son histoire et sa culture, sa cuisine. Pendant des semaines, les responsables de la visite se sont évertués à monter un programme répondant à ces attentes. Visite au parc national de la Pointe Pelée, tournée de vignobles, souper à la tourtière du lac Saint-Jean, messe à l’église de Rivière aux Canards, visite du lieu historique national du Fort-Malden, la maison François-Baby, le musée Chimczuk, la distillerie Hiram Walker et la Case de l’oncle Tom étaient donc à l’horaire pendant leur passage.

Évidemment, les visiteurs français ont eu l’occasion de rencontrer des membres de la communauté notamment lors du pique-nique estival du Richelieu Windsor qui s’est tenu chez Donald et Lisette Lassaline. Ils ont aussi visité la Résidence Richelieu où une soixantaine de personnes ont pu vivre une soirée qu’elles ne sont pas à la veille d’oublier. Selon Didier Marotte, « cela a été une soirée comme on n’en a pas vu souvent. Outre le souper, certains membres Richelieu et résidents ont spontanément interprété des chansons et raconter des histoires devant un auditoire ravi. Ça s’est passé tout naturellement », et le tout s’est déroulé dans une ambiance quasiment familiale.

La dernière journée s’est déroulée dans le secteur Hamilton-Niagara où le club Richelieu Welland a accueilli tout ce beau monde avant une visite des chutes Niagara, un incontournable pour qui découvre le sud-ouest de l’Ontario. Les différentes rencontres avec la communauté ont permis d’échanger sur des sujets variés : systèmes de santé, aide aux pays en voie de développement en Afrique, les vignobles de la région et les différences pas si marquées que cela au quotidien entre la vie en France et celle au Canada.

Le projet d’échange entre les deux clubs Richelieu a permis à chacun de découvrir l’autre et de créer des amitiés qui vont certainement perdurer dans les années à venir, s’il faut en croire les commentaires des participants.

PHOTO: Les Richelieu de Windsor et d’Alençon