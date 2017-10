Le souper mensuel d’octobre du Club Richelieu Windsor s’est tenu dernièrement au Salon Richelieu du Collège Boréal en présence d’un petit groupe de membres et d’invités. Le programme de la soirée promettait d’être intéressant puisque les personnes qui ont participé au voyage échange de l’été dernier en France ont présenté un compte-rendu de leur équipée au pays des ancêtres des francophones d’Amérique. Six membres du Club ont en effet passé une dizaine de jours, dont la meilleure partie dans le nord du pays, à découvrir et à partager avec leurs hôtes du Club Richelieu Les Deux Marguerite de la région d’Alençon. « Quand nous sommes arrivés à Paris, où nous logions à l’Hôtel Victor-Hugo, nous avons fait le circuit touristique traditionnel incluant l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, les Champs Élysée, Notre-Dame de Paris mais ce n’était pas le vrai voyage » a rappelé d’entrée de jeu Donna Vigneux, instigatrice du voyage dans les derniers mois de sa présidence.

Non, pour le petit groupe de Franco-Ontariens, c’est en arrivant dans la région d’Alençon que la véritable aventure a débuté lors de la première soirée au terme de laquelle les Canadiens ont pris connaissance d’une coutume française charmante mais un peu désarmante pour qui n’y est pas accoutumé. « Au moment de se dire au revoir, il a fallu y aller de bisou-bisou avec tous ceux, absolument tous ceux qui étaient présents ». Le contact était établi. Au cours de leur visite, les membres de Windsor ont été surpris de l’accueil qu’ils recevaient partout où on les présentait comme des Canadiens. Mme Vigneux en dira qu’elle se sentait tellement fière d’être Canadienne en constatant à quel point les Français ont conservé et nourri le souvenir des efforts des soldats d’ici au moment de la Libération. Entre les commémorations, les visites variées et les repas, les visiteurs ont pu en apprendre plus sur la France des régions.

Les voyageurs avaient rapporté avec eux quelques souvenirs dont des cartes postales, un exemplaire d’un journal local et de la documentation sur le Richelieu International en France. Il faut maintenant préparer la visite des « cousins Français » l’été prochain. Ces derniers ont d’ailleurs indiqué qu’ils tenaient à découvrir la culture et les habitudes de vie d’ici, de la même manière qu’ils ont agi lors de la visite des membres du Richelieu Windsor. Mme Vigneux a lancé l’invitation aux membres présents à se manifester au sujet de l’accueil et de l’hébergement à planifier.

Photo : Donna Messier-Hodgins, présidente du Club Richelieu Windsor.