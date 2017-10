Sur le grand mur du local du club de l’Âge d’or Le Foyer à Pointe-aux-Roches, une quinzaine de photos représentent les aînés de 80 et 90 ans qui ont été honorés par leurs amis, parents et voisins. Le 18 octobre dernier, sept personnes qui ont célébré leur 80e ou 90e anniversaire de naissance cette année ont eu droit à ce traitement de faveur. Pour l’occasion, plus de 80 personnes ont assisté au souper.

Cadette d’une famille de 16 enfants, Alma Rita Gagnon Quenneville est née à Mc Gregor en 1927. Comme cela se produisait souvent à l’époque, elle a dû quitter l’école à 13 ans pour aider sa sœur, qui était veuve, à élever ses quatre enfants. Elle se marie en 1949 et travaille avec son époux au développement d’une ferme de 150 arpents qu’ils rêvent de laisser à leurs cinq enfants. Enseignante pendant 17 ans, elle profite maintenant de ses 11 petits-enfants et ses 18 arrière-petits-enfants.

Jeannette Masse est née à Belle Rivière le 10 octobre 1927. Enfant, elle aide aux travaux de la ferme et, plus tard elle fréquente « l’école des Robillard » ainsi nommée parce qu’elle se trouvait sur la ferme familiale. Son passage au secondaire la transporte à Woosley et doit parcourir quelques kilomètres matin et soir, à pied ou à bicyclette. C’est à Ottawa qu’elle complétera sa formation d’enseignante bilingue et pendant sept ans, elle enseignera à l’école du Sacré-Coeur à Belle Rivière. Mariée en 1953, elle perd son conjoint après 63 ans de vie commune. Deux de ses soeurs sont plus âgées qu’elle : Alice Janisse (97 ans) et Eva Comartin (94 ans).

Il y avait seulement un homme dans le groupe des 90 ans cette année. René Mailloux vient de célébrer 66 années de mariage avec Hélène Pinsonneault. Lui aussi a travaillé sur la ferme familiale avant d’être embauché par la compagnie Chrysler à Windsor où il a travaillé pendant 34 ans. Aujourd’hui, il partage son temps entre ses petits-enfants, l’ordinateur et les parties de cartes avec ses amis du club de l’Âge d’or.

Juliette (Janisse) Mailloux a célébré son 80e anniversaire en juin dernier. À l’instar de bien des enfants de l’époque, elle a vu le jour dans la maison familiale à Ruscomb. Comme elle est l’aînée de la famille, elle devient le bras droit de son père pour les travaux de la ferme. « J’ai soigné les vaches et les chevaux. J’ai ramassé des tomates. J’ai conduit le tracteur et fait les moissons de toutes les récoltes », raconte la dame. Elle s’est mariée en juin 1958 à l’église de Saint-Joachim et la famille compte six enfants, neuf petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Elle a travaillé pour la ville de Tilbury Nord, était secrétaire pour la compagnie American Standard, ce qui lui a donné l’occasion de parler avec plusieurs personnes à travers le monde. De 1970 à 1996, elle a été secrétaire pour plusieurs écoles francophones.

Shirley Donahue, responsable des finances du club Le Foyer, a obtenu son diplôme d’études secondaires au Belle River District High School en 1955. Elle a eu une carrière de 38 années à la Banque de Montréal où elle a occupé différents postes dans le secteur du crédit personnel et commercial. Elle a pris sa retraite en 1993. Aujourd’hui, elle se tient occupée à faire de la tenue de livres, à cuisiner et à créer des couvre-pieds sans manquer une occasion de garder ses petites-filles. Membre du club Le Foyer depuis cinq ans, elle fait partie du comité exécutif.

Suite au décès de sa mère survenu moins d’un an après sa naissance, Robert Chauvin et les trois autres enfants ont été pris en main par « Mémé Chauvin » alors âgée de 79 ans. « Robert s’est dirigé au Collège du Sacré-Coeur à Sudbury mais il est revenu pour graduer à Belle River High School. De là, il a fait deux années d’études au Collège d’agriculture de Sainte-Martine à Québec. ». Il épouse Hélène Caron de Pain Court en 1959 et prend en charge la ferme qui verra son troupeau laitier passer de 16 à 100 vaches en 20 ans. Cette année-là, en 1979, il se départit du troupeau pour se consacrer à la culture maraîchère (tomates). La ferme est graduellement prise en charge par son fils Maurice mais « Robert est toujours là pour aider ».

Pour sa part, Robert Brissette est né et a passé sa jeunesse à Pointe-aux-Roches. Très jeune, il quitte la maison et s’enrôle dans la Royal Air Force. Plus tard, il s’inscrit à une formation en électronique et il travaillera dans ce domaine pendant de nombreuses années. M. Brissette a eu plusieurs intérêts au long de sa carrière dont la construction, l’immobilier et il a également travaillé chez General Motors avant de revenir à Pointe-aux-Roches. Aujourd’hui, il profite de la présence de ses petits-enfants et s’adonne à la sculpture sur bois.

Même si les membres du club se connaissent bien et depuis plusieurs années, certaines des anecdotes racontées lors de leurs présentations individuelles suscitent des réactions de surprises chez les participants. Tous ont passé un bon moment et le rendez-vous est donné pour l’an prochain.

Photo : Shirley Donahue, Robert Brissette, Robert Chauvin, Juliette Mailloux, René Mailloux, Jeannette Masse et Alma Rita Gagnon Quenneville.