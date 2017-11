Il y a 13 mois, le conseil de Fabrique de la paroisse SainteAnne de Tecumseh recevait une offre inattendue d’un mécène. Le donateur anonyme s’engageait à verser 1,25 million $ à la paroisse pour les travaux de restauration du bâtiment si la communauté parvenait à accumuler le même montant en dons. Les paroissiens répondent bien au défi et, en trois semaines, quelque 400 000 $ sont amassés sous forme de lettres d’engagement.

Un nouveau donateur se présente au début de 2017 et dès l’arrivée du printemps, des échafaudages sont installés tout autour de l’église. L’objectif est de refaire le parement extérieur du bâtiment, un côté à la fois. Par la suite, Al Quesnel, philanthrope et homme d’affaires présente un don supplémentaire qui porte sa contribution à 2,5 millions $. Pour l’abbé Eugène Roy, curé de la paroisse, cela signifie un échéancier beaucoup plus court pour la réalisation des travaux sur les murs extérieurs. À la mi-mai, on est toujours convaincu que le clocher ne sera pas réparé et remis en place au cours de l’année puisque l’on prévoit devoir trouver des fonds additionnels pour cette partie des opérations. Au total, les travaux qui ont permis de replacer la coupole et de réparer la structure auront coûté quelque 3,8 millions $.

Le 14 novembre dernier, vers six heures le matin, tout était en place pour soulever et fixer la coupole. Celle-ci a passé toute une décennie sur la pelouse devant l’église. Elle avait été démontée en raison des risques qu’elle représentait pour les passants sur la rue Lesperance. Il reste des travaux à compléter pour finaliser la restauration de ce bâtiment érigé en 1873. L’abbé Roy a donc vu l’échéancier passer subitement de 10 ans à 13 mois et nul doute que les célébrations des Fêtes 2017 auront un cachet tout à fait unique et particulier pour les paroissiens de Tecumseh.