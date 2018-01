Du 3 au 7 janvier, le Cirque du Soleil s’est installé au WFCU Centre pour y présenter Crystal, son spectacle sur glace. Il s’agit de la 42e production de la compagnie, la première sur la glace qui, dans ce cas-ci, allie patinage et art du cirque sur fond d’une histoire qui rappelle celle d’Alice au pays des merveilles.

L’histoire se passe en effet au moment où une jeune fille, Crystal, traverse la glace d’un étang gelé et commence un voyage dans un monde parallèle, celui de l’imagination et de la créativité. Comme dans toutes les histoires du genre, la fillette entreprend un parcours qui lui permet de se découvrir elle-même.

La tête dans les nuages, Crystal est une jeune femme excentrique qui cherche à donner un sens à sa vie. Un jour, alors qu’elle se sent incomprise et en rupture avec le monde, elle s’aventure sur un étang gelé et la glace cède sous ses pieds. Elle se retrouve alors sous la glace, dans un monde tout droit sorti de son imagination. Elle y voit sa propre réflexion – son alter ego – qui la guide et lui montre une vision altérée de sa vie.

Sa réflexion tente d’éveiller Crystal à son génie et à sa créativité. Grâce à l’écriture, elle arrive à libérer le potentiel de son talent caché et à transformer le monde qui l’entoure d’un simple trait de plume. Comme toujours avec les spectacles du Cirque du Soleil, le clown (cabotin et romantique) est un personnage central de cette histoire.

Les effets visuels de Crystal méritent une mention particulière. À peu près tous les décors sont représentés grâce à de magnifiques projections. Un procédé qui avait notamment fait ses preuves dans la pièce Toruk. Dans Crystal, on présente un quartier, là un parc ou une patinoire. Le résultat est magistral. Les éclairages et projections servent aussi à délimiter les espaces de jeu, une excellente façon de circonscrire l’action.

La première partie se termine par un match de hockey, avec des rampes acrobatiques d’où les patineurs multiplient les sauts périlleux. Selon les critiques, si l’histoire est convenue, par contre l’utilisation de la glace comme surface de projection permet d’entrer rapidement et facilement dans l’histoire. On n’est pas dans Disney on Ice mais plutôt dans un spectacle plus avant-gardiste offrant une prestation à grand déploiement.

PHOTO: Une scène du spectacle Crystal