Alors que bien des gens étaient toujours en vacances, l’université se préparait à entreprendre son année académique qui sera marquée par le changement puisque l’Honorable Ed Lumley, qui occupait le poste de Chancelier depuis 2006, a annoncé son départ à la mi-août.

Avant d’entrer en poste à l’Université de Windsor, M.Lumley s’était distingué comme entrepreneur et maire de la ville de Cornwall. Par la suite, et pendant dix ans, il siègera à Ottawa sous la bannière Libérale à compter de 1976. Dès son arrivée sur la colline parlementaire il est nommé secrétaire parlementaire du ministre du Développement économique régionale avant de passer, dans les mêmes fonctions, au ministère des Finances.

Après un court séjour dans l’Opposition en 1979-80, Pierre Trudeau le nomme ministre délégué au Commerce. En 1982 il devient ministre de l’Industrie et du Développement économique régional. Sous John Turner, il sera affecté aux Communications. Il sera défait en 1984.

Depuis son arrivée à l’université en 2006, M. Lumley s’est employé à faire la promotion de l’établissement tout en contribuant à amasser plus de 100 millions $ pour des projets d’immobilisation et le développement de bourses d’études. De ce montant, il faut noter la contribution de 80 millions $ en provenance des paliers de gouvernement supérieur. Cet argent sera investi dans le Ed Lumley Centre for Engineering Innovation qui ouvrira ses portes en 2013. L’université était déjà reconnue pour ses programmes de génie et, avec la construction de cet édifice ultra moderne érigé au coût de 112 millions $ (le plus important investissement de l’histoire de l’université), elle verra l’attrait pour ces disciplines augmenter. Le Centre est affilié avec différents centres de recherche et pas moins de 80 laboratoires.

Du côté des bourses d’études, en 2014, on a créé la Bourse Ed Lumley dont pas moins de 58 étudiants ont pu profiter. Il s’agit d’une bourse de 32 000 $ répartie sur quatre ans. Durant son mandat, il a décerné pratiquement 55 000 diplômes ce qui représente 40 % des 134 000 anciens de l’Université.

Ed Lumley est né à Windsor et a obtenu son premier diplôme universitaire en 1961 à l’Université Assomption, l’ancêtre de l’actuel établissement universitaire.

PHOTO: Ed Lumley