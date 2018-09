Du 18 au 22 septembre derniers, le Championnat international de labours était de retour à Pain Court où il s’était tenu pour la dernière fois en 1979. Près de 40 ans plus tard, l’ampleur et l’aménagement du site témoignent d’une organisation bien rodée et hautement professionnelle.

Les visiteurs qui circulent dans les campagnes de la région constatent rapidement que la majorité des fermes couvrent de vastes espaces. En entrant sur le site installé sur une ferme, ils sont immédiatement frappés par l’étendue des terres qui semblent se prolonger jusqu’à l’horizon.

Pour donner une idée de l’importance du déploiement, il a fallu déployer 28 600 pieds de tubulures pour approvisionner tout le site en eau potable, installer 250 poteaux pour soutenir 20 kilomètres de lignes électriques et de transformateurs. Plus de 200 vendeurs, des tentes thématiques, des expositions de machinerie aratoires de toutes les époques et d’expositions patrimoniales entouraient l’événement principal, soir la compétition de labours.

Outre les officiels responsables de l’activité, plus de 1000 bénévoles accueillaient les quelque 80 000 visiteurs attendus au cours du Championnat. Côté stationnement, seulement pour les véhicules récréatifs, plus de 600 espaces avaient été prévus sans compter une immense prairie pouvant accueillir les automobiles des visiteurs.

Cette compétition revêt une importance particulière pour les gens vivant en dehors des centres urbains. Sans surprise, certains parlementaires ont fait le déplacement jusqu’à Pain Court dont le premier ministre Doug Ford et la chef du Nouveau Parti démocratique de l’Ontario, Andrea Horwath. Pour l’occasion, le Parlement avait suspendu ses travaux et les parlementaires ont pu prendre la mesure de leur popularité en dehors des grandes villes.

En parcourant les différentes tentes, il est intéressant de découvrir qu’il y a déjà eu une compagnie fabricant des automobiles à Chatham : Gray Dort Motors. Own a Gray Dort, You will like it – Built by Canadians, for Canadians était son slogan et l’entreprise avait des succursales de Montréal à Vancouver. Celle-ci a été en opération pendant une dizaine d’années à compter de 1915 et quelque 26 000 véhicules furent construits durant cette période.

Des modèles exceptionnellement bien conservés et parfois encore fonctionnels de machineries remontant à l’époque où la vapeur était la force motrice étaient en démonstration. Quelques dizaines de mètres plus loin, le visiteur pouvait se retrouver face à des tracteurs contemporains avec cabines climatisées, ordinateur de bord, etc. Ces allers et retours dans le temps constituaient certainement un des attraits incontestables de cet étalage de machineries.

La tente de vente d’objets promotionnels de l’événement était la responsabilité d’un groupe amassant des fonds pour la lutte contre le cancer du sein et, ailleurs sur le site, différents organismes profitaient de l’occasion pour faire de même. Deux immenses chapiteaux abritaient des scènes sur lesquelles des artistes se sont produits tout au long de la fin de semaine. La tente principale a permis également à quelques micro-brasseries de mettre leurs produits en valeur.

Cet événement a certes été un succès et pour y arriver, il a fallu deux années de planification et de travail pour les organisateurs. Le résultat en valait largement la peine.

PHOTO: Cet engin de marque McIntosh était propulsé par la vapeur.