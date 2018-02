S’il est un endroit où une activité pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs devait se tenir, c’est bien au Centre d’orientation pour adolescents, un des programmes d’intégration des jeunes immigrants récemment arrivés dans la région.

En effet, la clientèle du Centre pour adolescents est majoritairement composée de jeunes originaires de pays du continent africain dans une proportion de 75 %. En moyenne, plus d’une vingtaine d’entre eux se rendent au Centre chaque jour. Ils y trouvent un accompagnement au niveau des travaux et de l’apprentissage scolaire. Le Centre est également un lieu où ils découvrent certaines réalités canadiennes, telles les fêtes comme l’Halloween ou la Saint-Valentin ou, encore, les codes sociaux qui sont propres à leur société d’accueil.

Le 16 février dernier, les responsables de l’organisme avaient lancé l’invitation pour une activité spéciale destinée à commémorer la Mois de l’histoire des Noirs et la réponse a été au-delà des attentes des organisateurs. Près d’une cinquantaine de personnes, jeunes comme adultes, se sont déplacées pour profiter de l’occasion de socialiser et d’échanger autour d’un repas typiquement africain préparé par la mère d’une des adolescentes fréquentant le Centre.

La coordonnatrice, Marie-Ève Pichette, de même que Valérie Hodgins et Didier Marotte du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent étaient plus que ravis de l’achalandage à cette activité informelle de rencontre et de partage. « C’est très agréable de constater la réponse des jeunes à une activité comme celle-ci et surtout de voir entrer des adultes dans le local », admet Mme Hodgins.

En effet, plusieurs parents s’étaient déplacés pour assister à l’activité. Ils ont pu constater la qualité de l’accueil et des installations auxquelles les adolescents ont accès sur une base quotidienne. Après le souper communautaire, certains se sont amusés avec les instruments à percussion pendant que d’autres dansaient sur de la musique traditionnelle.

PHOTO: Des parents s’étaient déplacés pour participer à l’activité. (Photo CCFWEK)