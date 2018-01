Une vingtaine d’élèves en immersion française à l’école Chatham-Kent Secondary School ont effectué une sortie éducative à Windsor le mercredi 10 janvier. Parmi les lieux visités, le Centre d’orientation pour les adolescents du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent leur a permis de prendre connaissance de l’histoire des francophones de la région et de la réalité des immigrants.

« L’idée derrière cette excursion pédagogique visait à faire découvrir aux jeunes la réalité de la présence francophone en dehors des murs de la classe, explique l’enseignante responsable du groupe, Judith Peet. Que connaissons-nous de notre région? La visite des musées représentait un retour sur le passé et celles du centre commercial et du Centre d’orientation étaient axées sur l’avenir. »

Le groupe s’est donc rendu au musée communautaire Chimczuk et à la maison François-Baby où ils en ont appris davantage sur l’histoire de la région et plus particulièrement celle de la communauté francophone qui y vit.

Puis, ils ont visité un centre commercial où ils ont eu la surprise de découvrir qu’ils pouvaient se faire servir en français dans les magasins. Leur visite a également été l’occasion de prendre connaissance d’une certaine réalité dans la mesure où des manifestations se tenaient devant certains établissements de la chaîne Tim Hortons en raison du nouveau salaire minimum et de la réaction de certains franchisés.

Une fois arrivés au Centre d’orientation, les élèves ont assisté à une présentation de Didier Marotte. Il a été question de l’histoire de la fondation de Détroit, des fêtes du Tricentenaire célébrées en 2001 et de la composition actuelle de la communauté francophone.

En parlant du Centre d’orientation et de sa mission, M. Marotte leur a expliqué que plusieurs jeunes qui fréquentent le Centre sont passés par des épreuves « pratiquement inimaginables pour nous », ce qui nécessite une approche particulière.

Une fois la présentation et la période de questions terminées, les visiteurs ont été invités à participer à un rallye maison basé sur l’histoire francophone du Détroit.

Selon l’enseignante, l’expérience a été appréciée de tous les participants et il est possible qu’ils reviennent d’ici la fin de l’année scolaire.

PHOTO : Didier Marotte a accueilli les élèves.