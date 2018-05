Le Centre d’orientation pour adolescents célébrait récemment son cinquième anniversaire d’opération. Parrainé par le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent, le Centre occupe de vastes locaux, fonctionnels et bien équipés. Au cours des cinq dernières années, il a non seulement accueilli de plus en plus d’adolescents mais a aussi a augmenté le nombre d’heures d’utilisation.

Le 11 mai dernier, ils étaient une trentaine de jeunes rassemblés pour souligner l’événement. Il faut dire que, pour plusieurs, le Centre est devenu un deuxième chez-soi. Les participants y reçoivent de l’aide sur le plan académique, une oreille attentive lorsque des soucis se pointent dans leur vie et, par-dessus tout, ils y apprennent les valeurs fondamentales de la vie en société dans leur nouveau pays. Dès la conception du projet, les responsables ont également mis l’accent sur la création de réseaux, la camaraderie et le respect des uns et des autres.

Pour la coordonnatrice Marie-Ève Pichette, un des changements remarquables au cours des dernières années a été la présence de plus en plus marquée de filles. « Au départ, il n’y avait pratiquement pas de filles qui fréquentaient le Centre. Maintenant, il y a pratiquement plus de filles que de garçons. On peut les voir à l’aise, au travers des garçons, à l’aise de danser, de s’exprimer et de s’amuser. Elles peuvent avoir une mentalité plus canadienne lorsqu’elles sont ici, ce qui est différent de leur vécu à la maison où, souvent, il y a plus de restrictions en regard de la cohabitation des garçons et des filles ». En fait, il aura fallu du travail et de la patience à cet égard puisqu’au départ les parents avaient des réticences à laisser leurs filles venir au Centre.

Pour sa part, Valerie Hodgins s’est penché sur les statistiques du Centre et a constaté que « le premier mois, en mai 2013, 14 jeunes sont venus pour l’équivalent de 100 heures de tutorat, de mentorat et d’activité. Cette année, au mois d’avril, cinq ans plus tard, 55 jeunes ont profité de 1340 heures de tutorat et de mentorat, toujours dans les mêmes plages horaires. Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, on a eu une augmentation de 21 % des visites par rapport à la même période l’année précédente. »

Au chapitre des résultats scolaires, l’accompagnement disponible au Centre fait également une différence. « Quand on regarde des jeunes qui viennent ici depuis l’âge de 12 ou 13 ans et qui en ont maintenant 17, on voit des adolescents qui se sont développés, qui ont de bonnes valeurs et qui deviennent des modèles pour les plus jeunes. Ils veulent tous que chacun connaisse du succès. Dernièrement, par exemple, il y en a un qui a trouvé un emploi à temps partiel et tout le monde a célébré. C’est vraiment comme une famille. »

Selon Mme Hodgins, les membres de l’équipe les encadrent tellement bien qu’ils se sentent en sécurité où ils obtiennent du soutien. « Avec toutes les ressources que nous avons développées depuis cinq ans, les jeunes ont accès à tout à partir de l’aide aux devoirs jusqu’à l’aide pour la recherche d’emploi ou, lorsque c’est nécessaire, pour gérer une crise », indique la coordonnatrice.

Le Centre d’orientation pour adolescents peut également compter sur l’appui de subventions liées au projet pour encore un bon moment et il est maintenant pleinement reconnu par les deux conseils scolaires francophones et même à l’extérieur de la région.

PHOTO: Des adolescents qui fréquentent le Centre