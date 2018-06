Apprendre en parcourant des livres, des sites Internet ou encore en suivant les cours dispensés par les professeurs est une bonne chose en soi. Cependant, quand vient le temps d’envisager ce que l’on va faire de cet enseignement, rien ne vaut l’expérience.

Pour la première fois cette année, le Centre de formation des adultes (CFA) du conseil scolaire Providence profite d’un projet subventionné par le ministère de l’Éducation : Apprentissage par expérience.

« Nous offrons plusieurs ateliers, sur les heures normales d’école, mentionne la directrice du CFA, Nicole Dhont. Ça peut être pour les adultes qui étudient ici ou pour les adultes francophones. Les étudiants peuvent inviter leurs parents, d’autres francophones, ce qui nous permet de faire connaître nos programmes. Cette année nous en avons tenu un sur les taxes, un autre sur le métier de serveur de boissons alcoolisées (Smart Serve) ».

L’idée derrière ce projet est de donner un aperçu pratique de la réalité vécue suivant la carrière que l’on choisit. « De cette façon, lorsque l’on parle de l’itinéraire d’études, ils peuvent faire les bons choix. Par exemple, ils vont dire qu’ils veulent être infirmiers ou infirmières. On essaie alors de leur démontrer que dans « soins de santé » il y a plusieurs autres emplois disponibles également. On souligne que le fait d’être bilingue ou trilingue constitue un avantage certain. », poursuit Mme Dhont.

Dernièrement, les étudiants ont été invités à participer à un atelier de secourisme. Présentée par Danielle Parent, la session visait à donner un aperçu des gestes à poser lorsque l’on se retrouve en présence d’une personne qui se trouve en situation dangereuse pour sa vie ou sa condition de vie ultérieure (signes correspondants à un accident vasculaire cérébral (violents maux de tête, étourdissements, confusion, difficulté d’élocution, vision floue, engourdissement et paralysie) et comment accompagner la personne en attendant que les secours arrivent sur les lieux. Autre exemple, comment assister une personne victime d’un malaise cardiaque.

Pour illustrer, Mme Parent avait apporté des torses et têtes d’entraînement sur lesquels les étudiants ont appris la façon de donner un massage cardiaque. D’entrée de jeu, ils doivent comprendre que ce sera une expérience exigeante. « À la hauteur de l’aisselle, au centre de la poitrine, on appuie ses deux mais en se tenant perpendiculairement à la personne et directement au-dessus d’elle. Il faut enfoncer la cage thoracique jusqu’à la moitié de son épaisseur. Les côtes vont se briser mais, ce n’est pas grave si le patient survit. » Une fois que chacun a compris la technique, elle leur fait exécuter une séquence complète c’est-à-dire, 30 pressions successives suivies de deux respirations. Tout le groupe a vite compris que c’était une intervention exigeante à plusieurs niveaux surtout si elle doit s’allonger sur plusieurs minutes.

La directrice du CFA a aimé le projet et travaille à présenter une demande pour l’année 2019-2020 de manière à faire profiter les futurs étudiants de ces courtes incursions dans les champs de carrière qu’ils envisagent.

PHOTO: Une douzaine d’étudiants et de membres du personnel ont assisté à l’atelier présenté par Danielle Parent.