Comme le veut la tradition, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent a souligné l’arrivée de la période des Fêtes en compagnie de ses locataires et des membres de l’équipe du Centre d’orientation pour adolescents. Atmosphère festive, jeux de société et un bon lunch ont marqué l’occasion. Il faut dire que la dernière année a été bonne pour le centre communautaire qui a, entre autres, obtenu des résultats très intéressants avec son activité du Grand Partage pour la période des Fêtes. Grâce à la participation des deux conseils scolaires francophones et de leurs écoles, la campagne 2018 a permis de recueillir 51 467 denrées non périssables et 6 143,25 $ en argent. L’École secondaire de Lamothe-Cadillac a remporté le titre d’École-partage 2018. Un montant de 300 $, commandité par le journal Le Rempart, sera remis à cette école pour cet accomplissement.