Si certains ont pu croire ou craindre il y a un an environ que le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (Centre communautaire) allait dépérir suite à son départ de Place Concorde, le plan de travail pour l’année financière qui s’amorcera le 1er avril prochain les rassurera.

Premièrement, entre avril et juin, une consultation populaire sera lancée dans la communauté francophone résidant sur le territoire desservi par le Centre. « Nous voulons consulter les gens de connaître leurs attentes du Centre communautaire ainsi que le type d’activités ou d’initiatives qu’ils aimeraient voir se développer, indique Didier Marotte, directeur général de l’organisme.

« Ici comme ailleurs en Ontario, nous constatons depuis quelques années que la participation de la communauté traditionnelle, autour de laquelle les organisations francophones se sont développées, diminue. Ce groupe de gens a bien entendu vieilli mais, et c’est un des objectifs de la consultation, nous désirons savoir ce qu’eux, aussi bien que les plus jeunes et les nouveaux arrivants, veulent avoir comme activités. »

La composition de la communauté a également changé avec l’arrivée des immigrants francophones dans la région qui représentent en bonne partie l’avenir de la francophonie ontarienne.

Le Centre communautaire a mis de l’avant quelques initiatives à cet égard avec le programme des Travailleurs d’établissement dans les écoles et avec le Centre d’orientation pour les adolescents. Dans les deux cas, il s’agit de soutenir l’adaptation et l’inclusion de ces francophones venus d’ailleurs. Aujourd’hui, deux nouveaux programmes s’ajoutent dont un qui permettra d’offrir un deuxième camp d’été à l’école L’Envolée.

« Pour ce nouveau camp, nous prévoyons recevoir entre 40 et 50 jeunes pendant 4 semaines. Nous voulons permettre aux familles nouvellement arrivées et à celles dont les revenus ne permettent pas d’offrir un camp organisé aux enfants de le faire. Le programme est flexible et la tarification tiendra compte de certains critères afin de faciliter l’accessibilité au plus grand nombre possible », ajoute M. Marotte.

Le Centre communautaire a également été retenu pour une initiative unique, c’est-à-dire l’identification de tous les services d’établissement disponibles pour les nouveaux arrivants dans les régions de Windsor, London et Sarnia.

Finalement, le calendrier des activités communautaires entre avril et décembre a été publié et s’amorcera avec le Festival de la Poutine (le 13 avril) suivi, le 4 mai, du spectacle du groupe Le Vent du Nord qui recréera l’atmosphère d’une cabane à sucre. L’assemblée générale annuelle du Centre communautaire est fixée au 20 juin, quelques jours avant la célébration de la Saint-Jean-Baptiste. La suite des activités reprendra en septembre.

PHOTO: Le groupe Le Vent du Nord sera de passage à Windsor le 4 mai.