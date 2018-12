Noël approche rapidement et comme c’est le cas chaque année, des individus et des familles se retrouvent en position financière précaire. C’est pourquoi depuis 25 ans maintenant, le Grand Partage est l’occasion pour les gens de la communauté d’entreprendre la période des Fêtes en posant un geste de solidarité avec les personnes moins bien nanties.

Ainsi la communauté est invitée à faire preuve de générosité en donnant soit des biens non périssables (conserves, céréales, produits sanitaires, etc.) ou encore, en donnant de l’argent. Depuis la fondation de cette guignolée communautaire, des centaines de familles ont ainsi pu passer un temps des Fêtes plus agréable grâce à la générosité générale. L’édition 2018 du Grand Partage s’est déroulée entre le 3 et le 7 décembre. Pour recueillir les dons, plusieurs points de chute ont été mis sur pied et, de façon notable, dans les écoles des deux conseils scolaires francophones (Providence et Viamonde) et en de nombreux autres endroits.

Des activités ont également été organisées pour stimuler la collecte de dons. Ainsi, le 5 décembre dernier, à l’école secondaire l’Essor, le Café chantant a permis d’amasser pas moins de 1380 $ et des biens non périssables. De son côté, l’école secondaire de Lamothe-Cadillac a procédé à la confection et à la vente de tartes au sucre. Cette activité a également connu un bon succès et devient une tradition.

Pour sa part, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a réalisé une tournée de différents organismes de la ville de Windsor le 6 décembre. Le tout a débuté au CCFWEK à 7 h le matin. Les gens y étaient invités à venir prendre un petit déjeuner composé de crêpes, de fruits et de saucisses tout en profitant de l’occasion pour rencontrer le Père Noël. Par la suite les membres du CCFWEK ont visité le centre administratif du Conseil scolaire catholique Providence, Workforce Windsor, le Multicultural Centre au centre-ville et la tournée s’est achevée dans les locaux de Radio-Canada. Au total, près de 200 personnes ont pu ainsi être rencontrées.

Les montants et les denrées non périssables recueillies entre le 3 et le 7 décembre seront ensuite distribués par différents organismes choisis par les écoles participantes.

PHOTO: La tournée s’est rendue au Centre multiculturel de Windsor.